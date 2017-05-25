HDP'li Yıldırım: HDP aradan çıktığı anda bu ülkede insanlar birbirini boğazlar

DİYARBAKIR, () - HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP'nin hala bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün kalıcı onurlu barış temelinde, demokrasi, özgürlük temelinde teminatı olduğunu savunarak, "HDP aradan çıktığı anda bu ülkede insanlar bir birini boğazlar" dedi. HDP'li Yıldırım, Eş Genel başkanları ve Milletvekillerinin tutuklanmasının da siyasi bir karar olduğunu ve bırakılmasının da siyasi olacağını kaydetti.

Kuzey Irak'ın Erbil kenti merkezli uydudan yayın K24 Televizyonuna konuşan HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım şunları söyledi:

"HDP Ortadoğu'da sınırların bu kadar tartışmaya açıldığı, kan pazarına dönüştüğü, gençlerin bu kadar ucuz bir şekilde toprağa düştüğü bu dönemde, hala bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün kalıcı onurlu barış temelinde, demokrasi, özgürlük temelinde teminatıdır. HDP aradan çıktığı anda bu ülkede insanlar birbirini boğazlar. HDP aradan çıktığı zaman bu ülkedeki toplumsal kamplaşmanın nasıl şiddet, cebir olaylarına cereyan edeceğini tahayyül bile etmek istemiyoruz. Kaygı duyduğumuz budur."

'TUTUKLANMALARI SİYASİ, BIRAKILMALARI DA SİYASİ OLACAK'

HDP'li Ahmet Yıldırım, Eş genel başkanları ve Milletvekillerinin tutuklanmasını da eleştirirek, "Tutuklanmaları siyasidir, bırakılmaları da siyasi olacaktır. Bu saatten sonra biz hukuk marifetiyle arkadaşlarımızın bırakılacağına inanmıyoruz. Yarın Anayasa Mahkemesi bir karar açıklasa veya tek tek yerel mahkemeler bütün arkadaşlarımızı bıraksa da merkezi bir siyasi kararla bırakacaktır" diye konuştu