HDP'li Yıldırım : Erdoğan'ın nokta koymak üzere yaptığı görüşme bize göre yan yana üç nokta ile sonuçlanmıştır

Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin "Erdoğan'ın nokta koymak üzere gittiği yerdeki görüşme bize göre yan yana üç nokta ile sonuçlanmıştır" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı basın açıklamasını değerlendirdi. Ahmet Yıldırım, Erdoğan ve Trump'ın beden dilini analiz ederek şunları söyledi: "Görüşmenin içeriğine ilişkin Erdoğan'ın nokta koymak üzere oraya gittiği konulara ilişkin bir cümle dahi geçmemiştir. Bazı cümlelerine ve özellikle de YPG ile ilgili cümlelerini kullanırken Trump'ın gülümsemesi de bizim açımızdan manidardı. Erdoğan, YPG'nin adını anmaya başladığında, izlemenizi tekrar öneriyorum Trump gülüyordu. Bunun ne anlama geldiğini ben sizlerin ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Trump, ortak basın toplantısındaki görüşmesini çok kısa tuttu. Orada da Lavrov ile olan görüşmesini anlattı. Erdoğan'ın nokta koymak üzere gittiği yerdeki görüşme bize göre yan yana üç nokta ile sonuçlanmıştır. Ortak basın toplantısında, 'buyrun bundan sonrasını siz yorumlayın' denilmiştir. Trump, üç noktayı koyarak, 'buyrun devam edin' demiştir. Bunun sonucu budur ve bizim açımızdan da fiyaskodur. 20 dakika baş başa görüşmek için mi oraya gitti?"diye konuştu.

"BİZ HALEN ŞUBAT 2015 DOLMABAHÇE NOKTASINDA DURUYORUZ"

Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kongresinde Kürt sorununun çözümüne yönelik sinyaller vereceği söylentilerinin anımsatılması üzerine şöyle dedi: "Biz, hiçbir zaman bu ülkede, Kürt meselesi başta olmak üzere toplumsal meselelerin çözümü konusunda diyalog, müzakere ve çözüm süreçlerinin işletilmesinden kopmadık. Halen biz oradayız. Böyle bir şeyin başlaması durumunda, sadece söylemler üzerinden değil, niyetlerin açığa çıkması üzerinden hareket edilmesini istiyoruz. Eğer saray ya da siyasi iktidar, başkanlığa giden yolda böyle bir sürece ihtiyaç duyuyorlarsa bu ülkeye yazık ederler. Biz halen, Şubat 2015 Dolmabahçe noktasında duruyoruz. Biz terk etmedik hiçbir zaman. Olması durumunda biçilecek her türlü rolü üstleneceğimizi ifade etmek isterim."