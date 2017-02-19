HDP'li vekiller, Yüksekova’da halk toplantısı yaptı

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimettulah Erdoğmuş ve Van Milletvekili Lezgin Botan, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde organize edilen halk toplantısına katıldı.

HDP ilçe binasında yapılan toplantıya HDP ve DBP'li yöneticiler ile partililer katıldı. Toplantıda 16 Nisan 2017'de yapılacak referandum ile ilgili açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, "16 Nisan'da tüm dünyaya irademizi göstermeliyiz. AKP ve MHP ittifakı anket sonuçlarından korkuyor. Ortaya çıkan anket sonuçları AKP ve MHP'nin moralini bozuyor. Belki bu anket sonuçları referandumun iptali için bir gerekçe bile olabilir" dedi.

Daha sonra HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise vatandaşların referandumda 'Hayır' demesi için gerekli çalışmaların yapılarak halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.



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