HDP'li vekiller Vedat Aydın'ın mezarını ziyaret etti

DİYARBAKIR, () - HDP'nin Diyarbakır'da bulunan Milletvekilleri Kurban Bayramı nedeniyle 1991 yılında faili meçhul cinayete kurban giden kapatılan Halkın Emek Partisi'nin (HEP) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın mezarını ziyaret etti.

Kurban Bayramı programları kapsamında Diyarbakır'da bulunan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Milletvekilleri Nimettulah Erdoğmuş, Feleknas Uca, İmam Taşçıer ve çok sayıda parti yöneticisi 1991 yılında kaçırılarak öldürülen HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın mezarını ziyaret etti. Aydın'ın mezarının bulunduğu Sur İlçesi'ndeki Mardin Kapı Mezarlığı'na giden HDP'liler yaptıkları duaların ardından, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarla bayramlaştı. HDP Milletvekilleri mezarlık ziyaretinden sonra kentsel dönüşüm kapsamında yıkımın sürdüğü Sur İlçesi'ndeki Alipaşa Mahallesi’nde bulunan aileleri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

FOTOĞRAFLI