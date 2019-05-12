Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...

HDP'li Temelli: Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimin demokrasi referandu olduğunu söyleyerek, "Biz Türkiye'ye bir kez daha 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz. Bu seçenek...

HDP'li Temelli: Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimin demokrasi referandu olduğunu söyleyerek, "Biz Türkiye'ye bir kez daha 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz. Bu seçenek kadınların, gençlerin, emekçilerin buluşacağı bir seçenektir" dedi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı 2'nci Olağanüstü Kongresi, Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla düzenlendi. Kongrede konuşan Temelli, Türkiye'ye 'demokrasi ittifakı' adı altında yeni seçenek sunduklarını söyledi. Temelli, "Biz Türkiye'ye bir kez daha 'demokrasi ittifakı' seçeneğini yaratıyoruz. Bu seçenek kadınların, gençlerin, emekçilerin buluşacağı bir seçenektir. Bu seçenek çoğulcu, laik, demokratik bir cumhuriyetin seçeneğidir. Bu seçenek hep birlikte var edeceğiniz onurlu barışın seçeneğidir. Şimdi bu seçenekte buluşma zamanı" diye konuştu.
23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini 'demokrasi referandumu' olarak gördüklerini kaydeden HDP'li Temelli, "23 Haziran, sadece belediye başkanlığı seçimi değil demokrasi referandumudur. O demokrasi referandumunda Türkiye halkları, toplumsal muhalefet, tüm samimiyetiyle mutlaka ama mutlaka buluşmalıdır. Bu buluşma gerçekleşirse belediye başkanlığı da meclis üyeliği de kazanılır. Ama bunlardan öte Türkiye'nin demokrasi yolu açılır, barış yolu açılır" dedi. 
İL EŞ BAŞKANLIĞINA MAZBATALARI VERİLMEYENLER SEÇİLDİ 
Öte yandan kongrede, HDP'nin Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi seçilip, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Hülya Alökmen ile Bağlar Belediye Başkanı seçilip, aynı gerekçeyle mazbatası verilmeyen Zeyyat Ceylan seçildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328