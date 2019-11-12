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HDP'li Temelli: Kayyum hukuksuzluktur, anayasa ihlalidir
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kayyum hukuksuzluktur, anayasa ihlalidir" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Temelli, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasını eleştirerek, "OHAL...
POLİTİKA 12.11.2019, 15:27
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kayyum hukuksuzluktur, anayasa ihlalidir" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Temelli, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasını eleştirerek, "OHAL uygulamalarının başında kayyumlar gelmişti. OHAL'siz yapamayanlar, OHAL'siz bu ülkeyi yönetemeyenler, 31 Mart seçimlerinden sonra yine kayyumlara başvurmaya devam ediyor. Kayyum hukuksuzluktur, anayasa ihlalidir" dedi. Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her eleştirene bir tazminat davası açtığını öne sürerken, Türkiye'de iktisadi ve yapısal sorunların daha da derinleştiğini söyledi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Temelli, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasını eleştirerek, "OHAL uygulamalarının başında kayyumlar gelmişti. OHAL'siz yapamayanlar, OHAL'siz bu ülkeyi yönetemeyenler, 31 Mart seçimlerinden sonra yine kayyumlara başvurmaya devam ediyor. Kayyum hukuksuzluktur, anayasa ihlalidir" dedi. Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her eleştirene bir tazminat davası açtığını öne sürerken, Türkiye'de iktisadi ve yapısal sorunların daha da derinleştiğini söyledi.
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