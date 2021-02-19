HDP'li Sancar Sol Parti’yi ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Parti Sözcüsü Ebru Günay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ve Milletvekili Semra Güzel, HDP'nin Herkes İçin Adalet kampanyası kapsamında Sol Parti Genel Merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi. Sol Parti Başkanlar Kurulundan Önder İşleyen, İlknur Başer ve Sol Parti MYK üyeleri Mehmet Soğancı ve Ozan Sürer ile bir araya gelinen görüşmeden sonra açıklama yapan Sancar, şöyle konuştu:

Sol Parti’yi ziyaretimizde kendilerine programımızı anlattık. Bundan önceki temaslarımız hakkında bilgiler verdik, onları dinledik. Tabii gündemde en geniş demokrasi ittifakını nasıl oluşturabileceğimiz sorusu vardı. Her zaman söylediğimiz gibi amaç seçim ittifakı değil, demokrasi ittifakıdır. Demokrasi ittifakı da bütün önemli alanlarda, adaletsizliğin yoğun yaşandığı her alanda birlikte mücadelenin yöntemlerini ve mekanizmalarını oluşturmaktır.





Demokrasiden ve adaletten yana olan güçlerin savaş politikalarına karşı açık tavır alması gerekir

Türkiye çok derin adaletsizlikler yaşıyor. Her alanda giderek daha da kritikleşen sorunlarla iç içeyiz. Ama bu sorunların birkaç temel kaynağı olduğunu da biliyoruz. İktidar varlığını sürdürmek için kutuplaştırma, gerilim ve savaş politikalarına bel bağlamış durumda. Bizlerin, özellikle demokrasiden ve adaletten yana olan güçlerin, bu alanlarda açık tavır belirlemesi son derece önemlidir. Savaş politikalarına karşı ortak barış mücadelesini oluşturabilmemiz gerekiyor.



Yalana karşı hep birlikte hakikati savunmak zorundayız

İktidar bu savaş politikalarının en temel kaynağı olarak da yalan yöntemine sürekli başvuruyor. Biz de yalana karşı hep birlikte hakikati savunmak zorundayız. Hakikat arayışını sürekli kılmak zorundayız.

Savaş politikası ile yoksulluk doğrudan bağlantılı

Özellikle savaş politikalarının Türkiye’de her alana yansımaları oluyor. Yoksulluğun bu kadar derinleştiği, işsizliğin tarihin rekor seviyesine ulaştığı bir dönemde savaş politikası ile yoksulluk, yandaşa kaynak aktarma ile işsizlik arasında doğrudan bağlantı olduğunu görüyoruz. Demokrasi mücadelesi barış mücadelesinden, adalet mücadelesi hakikat mücadelesinden ayrı düşünülemez.



Anayasa konusundaki tavrımız açık

Yeni anayasa tartışması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Sol Parti’nin önümüzdeki günlerde bir görüşme trafiği olacağını da öğrendik. Bizim bu konudaki tavrımız açıktır. Dün de Alevi kurumlarının başkanları ile yaptığımız görüşmede açıklamıştık. Daha önce de tartışmalar gündeme geldiğinde tavrımızı net bir şekilde ortaya koymuştuk. Bunları kendileri ile paylaştık. Görüşmemizin çerçevesi buydu.