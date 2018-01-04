Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

HDP'li Önlü, gözaltına alınıp, serbest bırakıldı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2 davasında hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine bugün Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alındı. Mahkemece ifadesi alınan Önlü, daha sonra serbest...

HDP'li Önlü, gözaltına alınıp, serbest bırakıldı
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2 davasında hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine bugün Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alındı. Mahkemece ifadesi alınan Önlü, daha sonra serbest bırakıldı.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İdris Baluken'in duruşmasını izlemeye gelen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, adliyeden çıkışta polis tarafından gözaltına alındı. Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet' olmak üzere iki ayrı dosyadan yargılanan Önlü'nün, duruşmalara katılmadığı için hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemece iki dosyadan da ifadesi alınan Önlü, daha sonra serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,