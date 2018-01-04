HDP'li Önlü, gözaltına alınıp, serbest bırakıldı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2 davasında hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine bugün Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alındı. Mahkemece ifadesi alınan Önlü, daha sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İdris Baluken'in duruşmasını izlemeye gelen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, adliyeden çıkışta polis tarafından gözaltına alındı. Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet' olmak üzere iki ayrı dosyadan yargılanan Önlü'nün, duruşmalara katılmadığı için hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra mahkemece iki dosyadan da ifadesi alınan Önlü, daha sonra serbest bırakıldı.