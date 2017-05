HDP'li Konca: 'Tutukla-bırak siyaseti' hukuk değildir

Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, tahliye edilmesinin ardından hakkında tutuklama kararı verilmesine ilişkin "Bizi, Meclis'ten çıkarken, gözaltına aldılar. Tutukladılar. Serbest bıraktılar, tekrar tutukladılar. Bugün aranızdayım; fakat yine bunun kararını değiştirdiler. 'Tutukla-bırak siyaseti' hukuk değildir" dedi.

HDP'nin TBMM'deki grup toplantısına sadece kadın milletvekilleri ve kadın ziyaretçiler katıldı. Kadın grup toplantısında, yaklaşık 4,5 ay cezaevinde tutuklu kalan ve bir süre önce tahliye olan HDP'li Konca konuştu. Tahliye edilmesinin ardından savcılığın itirazı üzerine Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı verildiğini söyleyen HDP'li Konca, şöyle konuştu:

"Biz aylarca tecrit altında kaldık. Avukat görüşmelerimiz kayıt altına alındı. Hukuksuzluklar her seferinde biçim değiştirilerek uygulandı. Tarsus, Şakran Cezaevleri en fazla hukuksuzluğun uygulandığı alanlardır. Haklarını savunmak için herhangi bir etkinlikte bulunulduğunda her türlü görüş yasağı gibi pratikler uygulanmaktadır. Yoğun biçimde sürgünler gerçekleşmekte, mahpusların ailelerinden uzak yerlere götürülürken uğradıkları hakaretler, kelepçelemeler insanlığı utandıran uygulamalardır. Halkımızın yanında bulunalım diye seçildik. Bizi, Meclisten çıkarken gözaltına aldılar, tutukladılar, serbest bıraktılar. Tekrar tutukladılar. Bugün aranızdayım fakat yine bunun kararını değiştirdiler. 'Tutukla-bırak siyaseti' hukuk değildir. 6 milyon seçmen bize oy verdi. Bugün belediye başkanlarımız milletvekillerimiz, eş başkanlarımız cezaevinde. Biz onları her şekilde temsil etmeye çalışacağız. Ama seçmenlerimizden beklentimiz şudur: Bizler rehin tutulabiliriz ama 6 milyon seçmene de biz vekaletimizi veriyoruz. 6 milyonun her biri milletvekili olarak demokratik siyasette ısrar edecek ve mücadelelerini geliştireceklerdir. Demokrasi diyeceğiz, özgürlük diyeceğiz, bunlar kimsenin tekelinde değil. Bunlar evrensel değerlerin ifadesi olarak bizi güçlü kılıyor ve bize moral veriyor. Bu moralle cezaevindeki eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz ve on binlerce tutuklu arkadaşımızla mücadelemizi kazanacağız. Özgürlük kazanacak, demokrasi kazanacak, kadınlar kazanacak biz kazanacağız"