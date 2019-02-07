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HDP'li eski vekil Mizgin Irmak, İzmir'deki duruşmaya katılmadı

İZMİR'de, katıldığı bir eylemde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında 'suç ve suçluyu övmek'ten dava açılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bitlis eski Milletvekili Mizgin Irgat'ın yargılanmasına devam edildi....

HDP'li eski vekil Mizgin Irmak, İzmir'deki duruşmaya katılmadı
İZMİR'de, katıldığı bir eylemde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında 'suç ve suçluyu övmek'ten dava açılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bitlis eski Milletvekili Mizgin Irgat'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz olan Irgat, duruşmaya katılmadı.
HDP Bitlis eski Milletvekili Mizgin Irgat, 2015 Şubat ayında, İzmir Valiliği tarafından yapılmak istenen mitinge izin verilmemesini protesto etmek için Alsancak'ta düzenlenen eyleme katıldı. Burada yaptığı konuşmada bölücü terör örgütü PKK elebaşını siyasi bir kimlik gibi gösterdiği ve terör eylemlerini özgürlük mücadelesi olarak tanımladığı öne sürülen Irgat hakkında, 'suç ve suçluyu övmek' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, Irgat'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işlediği gerekçesiyle 'görevsizlik' kararı vererek, dosyayı İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın duruşmasına tutuksuz sanık Mizgin Irgat katılmadı. Irgat'ın avukatı, müvekkilinin ifadesinin, Bitlis'in Tatvan ilçesine talimat yazılarak, orada alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

 

 

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