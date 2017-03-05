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HDP'li Çelik: Dokunulmazlıklar anayasaya aykırı kaldırıldı

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, milletvekili dokunulmazlıklarının parlamenter sisteme darbe vurularak anayasa ve meclis iç tüzüğüne aykırı geçirilen yasayla kaldırıldığını öne sürdü. HDP Gaziantep...

HDP'li Çelik: Dokunulmazlıklar anayasaya aykırı kaldırıldı

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, milletvekili dokunulmazlıklarının parlamenter sisteme darbe vurularak anayasa ve meclis iç tüzüğüne aykırı geçirilen yasayla kaldırıldığını öne sürdü.
HDP Gaziantep İl Başkanlığı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenledi. Teşkilat binasında düzenlenen etkinliğe; HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, HDP İl Eş başkanı Güler Erat ve partili kadınlar katıldı. HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, kadınların eşit temsil edilmesi için, toplumda ve siyasette olmaları için mücadele ettiklerin belirterek şunları söyledi:
"Erkek egemenli siyasetten gerçekten artık bıkmış durumdayız. 100 yıl önce kurulan sistem bile erkek siyaseti üzerine kurulmuştur. Bizler eşit temsiliyet noktasında kadınların, hem toplumda hem siyasette aktif olması görünür olması için mücadele ediyoruz. Tam da bu süreçte parlamentoda yine ilkelerimiz ve inandığımız değerlerle, politikalarımızla çalışmalarımıza devam ettik. Onlar ne yaptı parlamenter sisteme, demokratik siyasete ağır bir darbe olan dokunulmazlık meselesini gündeme getirdi. Anayasaya, meclisin iç tüzüğüne aykırılıklarla dokunulmazlık yasasını meclisten geçirdiler. Yeni anayasa bir tek kadın, eşitlik, özgürlük kelimesinin yer almıyor. Kapalı kapılar ardında bir kaç erkeğin ülkenin geleceğini belirlemesine izin vermeyeceğiz. Elbette biz ülkedeki sorunların demokratik yollarla çözülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yüzden çözüm sürecine geri dönmek için, masaya geri dönmek için, kadın ölümlerini durdurmak için biz yeni anayasa teklifine 'Hayır' diyeceğiz."

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