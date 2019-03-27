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HDP'li Buldan: Bitlis medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bitlis'te yaptığı konuşmada, "Bu kent kadim bir kenttir. Medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir. Bu kenti öyle bir hale soktular ki, burada yaşayan insanlarımızı kültürden,...

HDP'li Buldan: Bitlis medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir
HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bitlis'te yaptığı konuşmada, "Bu kent kadim bir kenttir. Medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir. Bu kenti öyle bir hale soktular ki, burada yaşayan insanlarımızı kültürden, medeniyetten, ışıktan, beslenen tüm topluma öyle bir anlattılar ki, sanki bu ülkede Bitlis yokmuş gibi yaptılar" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bitlis Ulu Cami önündeki meydanda partisinin mitinginde konuştu. Mitinge HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Muş Belediye Eş Başkan adayı Sırrı Sakık, Bitlis Belediye Eş Başkan adayları Faruk İşlek ve Zekiye İlbasan ile partililer katıldı. Bitlis'te bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Pervin Buldan, "Bu kentte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu kent kadim bir kenttir. Medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir. Bu kent Türkiye'nin her yerine ilmi, ışığı, kültürleri yayan bir kenttir. Bu kenti öyle bir hale soktular ki, burada yaşayan insanlarımızı kültürden, medeniyetten, ışıktan, beslenen tüm topluma öyle bir anlattılar ki, sanki bu ülkede Bitlis yokmuş gibi yaptılar. Allah'ın izni ile 31 Mart'ta bir ders vereceğiz. Bitlis'te çalışan emekçiler, işçiler doğduğu yerde doymuyor. Başka kentlere göç etmek zorunda kalıyor. Ekmek parasını başka şehirlerde kazanmak zorunda kalıyor. 31 Mart'ta vereceğimiz ders ile birlikte bu kente barışı demokrasiyi sizlerle birlikte getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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