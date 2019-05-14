HDP'li Buldan: Demokrasi ittifakı için mücadele edeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP, 31 Mart seçimlerinde güç dengesini değiştirdi. 23 Haziran'da aynı kararlılıkla daha güçlü demokrasi ittifakı için mücadele edeceğiz" dedi.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Pervin Buldan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararını eleştirdi. Buldan, YSK'nın AK Parti'nin komisyonu gibi çalıştığını öne sürerek, "YSK, İstanbul seçimlerini iptal etti. Tıpkı HDP'lilerin mazbatalarını iptal etmeleri gibi. Şaibeli olan seçim değil, YSK'dır. Bu açıkça bir sandık darbesidir. Çıkmış 'Oylar çalındı' diyorlar. Halkın aklıyla dalga geçiyorlar. İstanbul'da oylar değil, AKP ve YSK eliyle halkın iradesi çalındı. Daha geçen hafta bölgede 10 muhtarın mazbatasına el konuldu. YSK, kendisini halk iradesinin üstünde görüyor. Biz bunları hep söyledik ama ne yazık ki sesimiz yeterince duyulmadı" dedi.'HDP DEMOKRASİDEN YANA'Pervin Buldan, 31 Mart seçimlerinde HDP'nin güç dengesini değiştirdiğini, halka umut verdiğini söyledi. Türkiye'nin 31 Mart'taki kararlılığını 23 Haziran'da da sürdüreceğini kaydeden Buldan, şunları söyledi:"HDP, demokrasiden yanadır. HDP, iradesi gasbedilenlerin yanındadır. HDP, 31 Mart seçimlerinde güç dengesini değiştirdi. 23 Haziran'da aynı kararlılıkla daha güçlü demokrasi ittifakı için mücadele edeceğiz. Daha güçlü bir 'demokrasi ittifakı' diyoruz. Halklarımızın nefes alabildiği, kimsenin kimseye 'öteki' demediği toplumsal uzlaşıya dayalı bir demokrasi ittifakından söz ediyoruz. Demokrasinin yolu İstanbul kadar Cizre'den de geçmektedir. Adaletsizliğe her yerde birlikte karşı çıkalım. Seçimleri kaybedince demokrasiyi hatırladılar. Hiç kuşkunuz olmasın asıl demokrasi reformunu halkın kendisi yapacak."