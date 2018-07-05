HDP'li Aydoğan'a verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası kaldırıldı

HDP Diyarbakır eski Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek' suçundan verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından kaldırılarak, beraat kararı verildi. Mahkemenin gerekçesinde, izinsiz olsa bile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmanın suç olmadığı ifade edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 6 Ocak 2016 günü yapılan terör operasyonları sırasında, Demokratik Bölgeler Partisi Parti Meclis Üyesi Seve Demir, Silopi Halk Meclisi Eş Sözcüsü Pakize Nayır ve Fatma Uyar yaşamını yitirdi. 3 kadının cenazelerini almak için Şırnak Devlet Hastanesi morgu önüne gelen HDP Milletvekili Nursel Aydoğan ve beraberindekiler, cenazelerin verilmemesi üzerine açıklama yaptı. Açıklama ile ilgili soruşturma başlatan Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ile Aydoğan hakkında, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, bunların hareketine katılma' iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamayı yapan Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Ocak 2018 tarihinde verdiği kararda, Nursel Aydoğan'ı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, cezayı erteledi.

Aydoğan'ın avukatı Abdülkadır Güleç, kararın ardından Gaziantep Bölge Asliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı. Başvuruyu inceleyen 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nursel Aydoğan'a verdiği mahkumiyet hükmünü kaldırarak, beraat kararı verdi.

'TOPLANTI VE GÖSTERİYE KATILMAK SUÇ DEĞİL'

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun benzer suçlamaya ilişkin 2015 yılında verdiği bir karara dikkat çekilen 4'üncü Ceza Dairesi kararında, "Kararda açıklandığı üzere, barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkının Anayasa'nın 34'üncü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 20'nci, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 11'inci, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 15'inci ve 2911 sayılı Yasa'nın 3'üncü maddesi gereğince 'Herkesin silahsız, saldırısız toplanma hakkı' olarak teminat altına alındığından, izinsiz de olsa silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma, bu toplantı ve gösteriye katılma halinde suç sayılmayacaktır" denildi.

Kanunsuz toplantı ve gösterilere hangi koşullarda müdahale ve yasal yaptırım uygulanacağının yasada belirlendiği kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı Yasa'nın 28'inci maddesinde, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerini düzenleyen ve yönetenlerle ve bunların hareketlerine katılanlar yönünden yaptırım öngörülmüştür. Bu maddede düzenlenen suçun oluşabilmesi için kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerini düzenlemek veya yönetmek veya düzenleme ve yönetme fiillerine katılmak gerekmektedir. Eğer bir toplantı ve gösteri yürüyüşü saldırısız gerçekleşip, dağılmışsa ortada suç yok demektir. Buna göre, suç tarihinde yapıldığı ve olaysız dağıldığı anlaşılan toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı anlaşılan sanığın eyleminin, üzerine atılı suçu oluşturmadığının gözetilerek, beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, hukuka aykırı ve sanık istinaf itirazları bu yönüyle yerinde olduğu, mahkumiyete dair ilk derece mahkemesi hükmünün kaldırılarak, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, atılı suçtan beraatine karar verildi."

HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği, başka suçtan 4 yıllık hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle, 9 Mayıs 2017 tarihinde düşürülmüştü.