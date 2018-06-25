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HDP, İzmir'den 2 milletvekili çıkardı

HALKLARIN Demokratik Partisi’nin (HDP), resmi olmayan sonuçlara göre ülke genelinden çıkardığı 67 vekilin 2’si, İzmir’den seçildi. Her iki bölgedeki ilk sıra adayları olan eski Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay ile Murat Çepni, meclise...

HDP, İzmir'den 2 milletvekili çıkardı
HALKLARIN Demokratik Partisi’nin (HDP), resmi olmayan sonuçlara göre ülke genelinden çıkardığı 67 vekilin 2’si, İzmir’den seçildi. Her iki bölgedeki ilk sıra adayları olan eski Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay ile Murat Çepni, meclise girmeyi başardı.
1 Kasım 2015 genel seçimlerinde İzmir’de yüzde 8.6 oy alan HDP, 24 Haziran’da bu oyu 1.8 puan artırarak yüzde 10.4’e taşıdı. Resmi olmayan sonuçlara göre, birinci ve ikinci bölgedeki ilk sıra adayları olan eski Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay ile Murat Çepni, HDP’nin TBMM’ye taşıdığı İzmir vekilleri oldu. İl binasında seçim gelişmelerini takip eden partililer, barajın geçildiği anı alkışlar ve ıslıklarla kutladı. HDP İl Eş Başkanı Semra Uzunok, bu başarının partileri adına sürdürülebilir olması açısından ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Türkiye’de demokrasi, barış, huzur ve özgürlük ortamı, ancak HDP’nin de içerisinde olduğu bir meclisle mümkün. Bizler, halkımız adına fedakarca çalışmayı sürdüreceğiz. Gün boyu yaşanan gelişmeler, bu seçimin güvenilirliği konusunda hem halkımızda hem de bizlerde güvensizlik yarattı. Partimize yapılan tüm kara propagandalara rağmen baraj gibi bir problemimiz olmadığını gösterdik" dedi.

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