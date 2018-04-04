HDP heyetinden, Irak'ın kuzeyine ziyaret

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Pervin Buldan başkanlığındaki milletvekili heyeti, temaslarda bulunmak üzere Cuma günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bulunduğu Irak'ın kuzeyini ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında HDP heyeti, Mesut Barzani ve bölgede bulunan tüm siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirecek.

HDP heyetinin yapacağı ziyaret ile ilgili bilgi veren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Eş Başkanları Pervin Buldan başkanlığındaki heyette, milletvekilleri Osman Baydemir, Feleknas Uca, Berdan Öztürk, İmam Taşçıer ile MYK üyesi Zeynep Boğa'nın yer alacağını söyledi. Heyetin Cuma günü Erbil'e gideceğini kaydeden Özsoy; Mesut Barzani, Başbakan Neçirvan Barzani ve IKBY'de bulunan tüm siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hişyar Özsoy, 3 gün sürecek olan ziyarette, Ortadoğu'daki gelişmeler, Kürtleri ilgilendiren ulusal birlik konuları başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağını söyledi.