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HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, Van'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma
VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, Van'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli hakkında Van'da 19 Aralık 2018'de bir etkinlikte yaptığı konuşma nedeniyle, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Temelli hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Temelli'nin milletvekili olması nedeniyle soruşturma dosyası 'görevsizlik' kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.


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