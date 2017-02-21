ANKARA() - HDP Eş Genel Başkanı Fiğen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü. Genel Kurulda Anayasanın 84. maddesine göre yargıtay'ın 22 Eylül'de verdiği kesin hükmü içeren Başbakanlık tezkeresi okundu ve Fiğen yüksekdağ'ın vekilliği düşürüldü. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başbakanlığın, Anayasanının 84. maddesine göre, Yüksekdağ'ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında tezkeresini okuttu. Başbakanlık tezkeresinde, Yüksekdağ'ın, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin 27 Kasım 2013 tarihli kararı, Yargıtayın 22 Eylül 2016'da onadığı anımsatıldı. Tezkerede, Anayasanın ilgili maddesi uyarınca, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.

"TERÖRİSTLERİN ARKASINA SIĞINMIŞ İKTİDARIN KARARI, YARGI KARARI OLAMAZ"

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, kararın yok hükmünde olduğunu söyleyerek, "Okunan kararın savcıları, hakimleri şu anda içeride. Teröristlerin arkasına sığınmış iktidarın kararı, yargı kararı olamaz." dedi. HDP'li milletvekillerinin tepkisi üzerine, Bahçekapılı, grup başkanvekillerini toplantıya çağırarak birleşime ara verdi.