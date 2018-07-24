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HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında soruşturma (2)

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP'li milletvekillerini savunduğu gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

HDP Eş Genel Başkanı Buldan hakkında soruşturma (2)
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katılan HDP'li milletvekillerini savunduğu gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "HDP Eş Genel Başkanı ve TBMM 27. dönem milletvekili Pervin Buldan’ın hafta sonu birtakım haber kanallarında ve internet medyasında yer bulan ve TSK tarafından yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan ve benzeri durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda olduklarını ifade eden açıklamaları incelenmiş, adı geçen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. 
Pervin Buldan, Van'daki parti toplantısında yaptığı konuşmada, Gümüşhane'de öldürülen teröristlerin cenazelerine katılan HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun'u savunarak, "Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbette ki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur" demişti.

 

 

 

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