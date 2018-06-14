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HDP'den Suruç açıklaması: Provokasyonlara zemin yaratmayacağız 

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında çıkan, 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından yapılan açıklamada,...

HDP'den Suruç açıklaması: Provokasyonlara zemin yaratmayacağız 
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında çıkan, 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından yapılan açıklamada, itidal çağrısı yapılarak "Provokasyonlara zemin yaratmayacağız" denildi.
HDP Basın Bürosu tarafından Suruç'ta meydana gelen olayla ilgili yapılan açıklamada Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın İstanbul Ümraniye'deki halk buluşmasında konuyla ilgili sözlerine yer verildi. Buldan'ın itidal çağrısı yaptığı açıkalama şöyle:
"24 Haziran'a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Urfa Suruç'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiğinin bilgisini aldık. Bunu yapanları lanetliyoruz. Biz HDP olarak hiçbir provokasyona zemin yaratmayacağız. Parti disiplini ile seçimlerin son gününe kadar hiçbir oyuna gelmeden, bu süreci sakinlikle, disiplin içinde atlatacağımıza inanıyorum. Bu seçim bir savaş seçimi değildir, insanların birbirini öldürecek düzeye gelmemesi gerekir. İnsanlarımız kendi kaderlerini belirleyecekler, herkesin buna saygı duyması gerekir. Biz halkımız kimi seçerse ona saygı duyacağız, karşı taraf da buna saygı duymak zorundadır." 

 

 

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