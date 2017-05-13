HDP'den 'Soma' mesajı: Gerçek sorumlular cezalandırılmadı, yaşananlardan gerekli dersler çıkarılmadı

ANKARA, () - HDP, Manisa'nın Soma İlçesi'nde, 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, aradan 3 yıl geçmesine rağmen gerçek sorumluların cezalandırılmadığı ve yaşananlardan gerekli derslerin çıkarılmadığı savunuldu. HDP'den Soma faciasının yıl dönümüne ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Bundan 3 yıl önce, 13 Mayıs 2014'de Soma'da maden ocağında yaşamını yitiren emekçileri saygıyla anıyor, ailelerinin ve yakınlarının acılarını bir kez daha paylaşıyoruz. 301 kişinin yaşamını yitirdiği büyük madenci katliamının üzerinden 3 yıl geçti, ama gerçek sorumlular cezalandırılmadı, yaşananlardan gerekli dersler çıkarılmadı.

Soma faciasını 'kaza, kader, fıtrat' olarak doğallaştıran 15 yıllık AKP iktidarı döneminde iş cinayetleri durmak bilmiyor. Türkiye halen iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olma özelliğini koruyor. Son 15 yılda en az 17 bin işçi iş cinayetinde yaşamını yitirmiştir. Bu verilere sistematik olarak gizlenen meslek hastalıkları sonucu yaşamını yitiren emekçiler dahil değildir. Bu ağır tablonun nedeni, AKP-Saray iktidarının coğrafyamızı ucuz emek cenneti yapmak için uyguladığı emek, kadın, doğa düşmanı politikalardır. Sermayenin ise iş güvenliğini bir maliyet unsuru olarak gören uygulamalarıdır.

Bugün emeğin haklarını bütünlüklü olarak savunmak, dayanışmayı, ortak mücadeleyi büyütmek ve iş cinayetlerini durdurmak için mücadele etmek son derece yaşamsaldır. Biliyoruz ki, Soma'yı anmak, insanca çalışma ve yaşama hakkını savunmakla olur. Soma'yı anmak, kölelik yasalarına karşı durmakla, emeğin hakları için sömürüye karşı mücadele etmekle olur. Soma'yı anmak, Soma'dan doğru dersler çıkarmakla, ülke kaynaklarını güvenceli çalışma yaşamı kurmaya ayırmakla olur."