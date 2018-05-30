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HDP'den Manisa'da değişiklik; Sırrı Sakık aday gösterildi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - HDP tarafından 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için daha önce Manisa 1'inci sıradan aday gösterilen Lezgin Botan değiştirilerek, yerine eski vekil Sırrı Sakık yazıldı. HDP, daha önce Van Milletvekili...

HDP'den Manisa'da değişiklik; Sırrı Sakık aday gösterildi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - HDP tarafından 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için daha önce Manisa 1'inci sıradan aday gösterilen Lezgin Botan değiştirilerek, yerine eski vekil Sırrı Sakık yazıldı.
HDP, daha önce Van Milletvekili Lezgin Botan'ı aday gösterdiği Manisa 1'inci sırada değişiklik yaptı. Botan'ın yerine Ağrı Belediye eski Başkanı ve eski milletvekili Sırrı Sakık aday gösterildi. Sakık, genel seçim için özellikle Ağrı ve Muş'tan yoğun talep olmasına rağmen aday olmadığını; ancak partisi ile Manisalıların talebiyle adaylığı kabul ettiğini söyledi. 
HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa'dan 1'inci sıra milletvekili adayı gösterildiği için partisine teşekkür ederek, "Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından kesinleşen 2 yıllık cezadan dolayı adaylık şartlarım ortadan kalkmış durumda. Bütün adaylara başarılar dilerim" dedi. 

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