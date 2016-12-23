HDP'den ikinci açıklama

ANKARA, () - HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın gözaltına alınmasının ardından, serbest bırakıldığını duyurdu. HDP Basın Bürosu'ndan bu sabah saat 09:12'de yapılan yazılı açıklamayla, Pervin Buldan'ın İstanbul'daki evinden gözaltına alındığı bildirilerek, "TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul'da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır" denilmişti. HDP'den saat 10:43'te ikinci bir açıklama yapılarak, Buldan'ın serbest bırakıldığı duyuruldu. HDP Basın Bürosu'ndan yapılan ikinci açıklamada ise "Bu sabah İstanbul'daki evinden hukuksuzca gözaltına alınan TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bırakıldı" denildi.