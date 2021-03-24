HDP'den Gelecek Partisi'ne ziyaret

HDP, muhalefet partisi ziyaretlerini sürdürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Parti Sözcüsü Ebru Günay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, bu kapsamda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen ziyaretten sonra soruları yanıtlayan Sancar şöyle konuştu:

Daha önce başlattığımız muhalefet partileriyle görüşme turumuzda bugün Gelecek Partisi'ni ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki bir heyet ile Türkiye’nin gündemini uzun uzun konuştuk. Güzel bir görüşme oldu, verimli ve faydalı bir konuşma oldu. Demokrasi için birlikte değerlendirmeler yaptık. Bundan sonrasında da muhalefet partileri arasında diyaloğun sürekli olması, düzenli olması yönünde bir önerimiz, talebimiz var. Bunu da olumlu karşıladılar. Parti kapatma ile ilgili tutumlarını daha önce açıkladıkları için tekrarlamamıza gerek yok. Çok net tutumları var. Parti kapatmaya karşılar. Kendileri zaten gerekli açıklamaları daha sonra yapacaklar. Bizim açımızdan da bu görüşmeler Türkiye'de demokrasi güçlerinin bu zor dönemde bir araya gelmesi ve diyalog içinde olmaları açısından önemlidir. Çalışmalarımızı bu çerçevede devam ettireceğiz.

SORU: Sizin Newroz konuşmanız hakkında soruşturma başlatıldı. Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'a da ceza verildi. Bu konudaki değerlendirmeleriniz neler olur?

Bunlar artık durumlar adi vaka sayılır. Çünkü ortada bağımsız tarafsız bir yargı yok. İktidarın denetiminde, güdümünde hareket eden savcıların ve bir takım hakimlerin tasarrufları bunlar. Diyarbakır konuşmamızla ilgili soruşturma açılmasına gülüp geçeriz. Mesajlarımızı milyonlar aldı. Demokrasi, özgürlük, barış talebimizi milyonlar sahiplendi. Bu soruşturmaların tarihte küçücük bir nokta kadar değeri olmayacaktır. Geriye kalacak oradaki milyonların gösterdiği iradedir. Demokrasi, özgürlük, barış iradesidir. Demirtaş ile ilgili ne diyebilirim? Ortada adil, bağımsız bir yargılama ve bağımsız bir yargı olsa değerlendiririz ama siyasi iktidarın partimize ve arkadaşlarımıza yönelik intikam operasyonları devam ediyor.