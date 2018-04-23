HDP'de taban 'Demirtaş' diyor, merkez 30 Nisan'ı bekliyor

HDP'de, parti tabanının cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği ileri sürüldü. Parti yönetiminin ise Demirtaş'ın adaylığı konusunda 30 Nisan'da İstanbul'da görülecek davasında çıkacak kararı beklediği öğrenildi. HDP'nin kendi adayı ile Cumhurbaşkanlığı seçimine gireceği ağırlık kazanırken, bazı partililerin ise Demirtaş hakkındaki yargılamaların duracağını belirterek, milletvekili adayı olmasını istediği öğrenildi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün İstanbul'da, erken seçim kararı, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 1 Mayıs gündemi ile toplandı. Toplantıda, HDP yöneticilerinin geçen hafta başında Ege ve Akdeniz bölgelerine yaptığı gezilerin değerlendirmesi yapıldı. Parti tabanının bu gezilerde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesini istediği belirtildi. HDP yönetiminin Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turuna CHP-İYİ Parti ve SP'nin ittifak yaparak tek aday ile katılmasını ön gördüğü öğrenildi. HDP'nin ise Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla katılacağı, ikinci tura kalınması halinde kilit parti konumunda yer alacağı konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi.

30 NİSAN'DAKİ DURUŞMA BEKLENİYOR

Parti yönetiminin, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda özellikle 30 Nisan'da İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak olan duruşmayı beklediği öğrenildi. Demirtaş'ın, 2013 yılındaki İstanbul Kazlıçeşme'de yapılan nevruz kutlamasında yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada 30 Nisan'da son savunmasını yapacağı ve savcının esas hakkındaki mütalaasını vermesi halinde karar çıkabileceği değerlendiriliyor. Partide bir kesimin ise Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı aday olması halinde milletvekili adayı olamayacağını, bu nedenle hakkındaki yargılamaların devam edeceğini savunduğu öğrenildi. Bu kesimin, Demirtaş'ın milletvekili adayı olması yönünde görüş bildirdiği ve konunun da parti yönetiminde tartışıldığı belirtildi.

'HDP, GAYRİRESMLİ BİLGİLENDİRİLİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ittifak ile tek aday çıkarma arayışında olan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki görüşme trafiği konusunda da HDP'li bazı yetkililerin sadece gayriresmi olarak bilgilendirildiği öğrenildi. HDP yönetiminin 2 gün sonra Parti Meclisi'ni (PM) toplayacağı ve PM'den MYK'nin yetki alacağı öğrenildi.