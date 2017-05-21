HDP Bodrum'da Fulya Erdoğan ve Fesih Aygün eş başkan

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - HDP Bodrum İlçe Teşkilatı'nın tek listeyle gidilen olağanüstü kongresinde Fulya Erdoğan ve Fesih Aygün eş başkan seçildi.

Bodrum İlçe Teşkilatı'nın 2'nci Olağan Kongresi, Bitez Mahallesi'ndeki bir restoranda yapıldı. Kongreye HDP Diyarbakır Milletvekili Serpil Yiğitalp, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli, Muğla İl Eşbaşkanı Günfer Karadeniz, Parti Meclisi üyeleri Adalet Aydın ve partililer katıldı. Divan Başkanlığı'na İlhan Alkan seçildi. Seçimin blok liste ile yapılması oylandı ve kabul edildi. Mevcut Başkan Belgin Koç görevini bırakırken, daha önceki yönetimde eş başkan olarak görev yapan Fulya Erdoğan kongrede başkanlığa seçildi. Kongreye tek liste ile gidilirken, 138 üyeden 42 üye sandık başına gitti. Kullanılan oyların tamamını alan Fulya Erdoğan ve Fesih Aygün eş başkanlığa seçildi. Erdoğan'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Fesih Aygün (eşbaşkan), Serap Kalkan, Reşat Karataş, Emine Ülker Boztepe, Ersin Yaşar, Gülder Değirmencioğlu, Zahir Yaşar, Zühal Macit, Adil Çavaş, Nesrin Sütçü, Mikail Kılıç, Türkan Sarıkaya'dan oluştu.

Fulya Erdoğan, "2. dönem bu görevi genç arkadaşlarımla birlikte bu görevi üstleniyorum. Onurlu mücadeleyi sürdüren, arkadaşlarımıza destek olmak istiyoruz. Ancak hep birlikte olursak güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum" dedi.



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