HDP, 3 gün boyunca Meclis’teki çalışmalara katılmayacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlıklarına görevlendirme yapılmasına tepki göstermek amacıyla 3 gün boyunca TBMM'deki çalışmalara katılmayacaklarını söyledi.

HDP'li Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanlarının terör soruşturma kapsamında görevlerinden alınmasına tepki göstermek amacıyla HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve HDP'li milletvekilleri Diyarbakır'da Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde oturma eylemi düzenledi. HDP'liler, 3 gün boyunca TBMM'deki çalışmalara da katılamama kararı aldı.

Oturma eyleminde açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'li belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirilmelerin kabul edilemez olduğu ifade ederek, "Parlamentoya bir uyarı yaptık, bir protesto mesajı verdik. Çünkü bu ülkenin kentlerine kayyum atanırken parlamentonun bu konuya kayıtsız kalması, duyarsız kalması kabul edilemez. Parlamento, TBMM her şeyden önce bu kayyum saldırısını kendisine yönelik kabul etmeli ve bu konuda mutlaka inisiyatif almalıydı. Geçmişte olduğu gibi bugün de kayyum rejimine karşı sessiz kalırsa, aslında kendi hukuku da ortadan kalkacaktır" dedi.



