Hayvan Hakları Yasası yeni yasama yılına kaldı

ADALET Bakanlığı'nca, hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini öngören taslağın meclis gündemine gelmesi yeni yasama yılına kaldı. Hayvan haklarını önce; hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu üstlenecek.

Adalet Bakanlığı'nca, hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini öngören taslak, yeni kurulan TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu çalışmaları sonunda ortaya çıkacak raporu bekleyecek. Hayvan haklarını önce daha geniş kapsamlı araştırmak amacıyla; TBMM’de kurulan araştırma komisyonu inceleyecek. Üç ay süreyle çalışacak olan komisyon, inceleme ve araştırmalarında ortaya çıkan sonucu rapor haline getirecek. Hazırlanan rapor yeni hazırlanacak Hayvan Hakları Yasası için de yol gösterici olacak.

Araştırma Komisyonu, yeni hazırlanacak 'Hayvan Hakları Yasası'nın daha kapsamlı ve kalıcı olmasına yardımcı olmak için, sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri konusunda ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve diğer sosyal paydaşların görüş ve önerileri alınarak bu konuda bir yol haritası çıkaracak. Tespit ve önerilerini rapor haline getirecek. Hazırlanacak bu raporun ardından ilgili bakanlıklar yeni hazırlanacak olan yasayı şekillendirecek. Taslak bu çalışmaların sonrasında meclis gündemine Ekim ayında gerçekleşecek yeni yasama yılında gelecek.

CAYDIRICI CEZALAR ÖNGÖRÜYOR

Adalet Bakanlığı’nın taslak metin olarak hazırladığı, Hayvan Hakları ile ilgili metinde; hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla caydırıcı cezalar öngörülüyor. Taslak metne göre; hayvanlara işkence yapanlar, öldürenlere 4.5 yıl, nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenlere yedi yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Taslak metine göre; hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenlere iki aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek. Öte yandan sokak hayvanların korunması için de her ilde barınakların kurulması zorunlu hale gelecek.

İLK DÜZENLEME 2004 YILINDA YAPILDI

Meclis Genel Kurulu'nda hayvanları koruma amacıyla getirilen ilk kapsayıcı yasal düzenleme 2004 yılında, Hayvanları Koruma Kanunu ile yapıldı. Bu kanun ile Türk hukuk sisteminde ilk defa hayvanlar bir hak süresi olarak ele alındı. Yasada görülen bazı eksiklikler nedeniyle; 24'üncü dönemde bazı değişiklikler yapılmak üzere yeni bir kanun tasarısı yeniden hazırlandı. 2014 yılında Çevre Komisyonunda kabul edildi. Ancak, Genel Kurul’da görüşülmeyen düzenleme kadük oldu. Söz konusu tasarıda, hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili cezalar, Kabahatler Kanunu'ndan Türk Ceza Kanunu'na geçirilmiş ve cezalar çok ciddi oranda artırıl, hayvanı kasten öldürenler ve işkence edenlere hapis cezası öngörülmüştü.