'Hayırcılar kervanına Avrupalılar da katıldı'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Balıkesir'de düzenlediği referandum mitingindeki konuşmasında, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere toplantılara izin vermeyen Avrupa ülkelerine de tepki gösterdi. Yıldırım, "Ha şimdi 'hayır'cılar kervanına Avrupalılar da katıldı. Almanya, Hollanda bunlar da 'hayır'cı oldular. Dikkat ederseniz oraya gurbetçilerimizle buluşmaya giden bakanlarımıza, milletvekillerimize yasak koyuyorlar" dedi.



Uçakla 9. Ana Jet Üssü'ne inen Başbakan Binali Yıldırım, buradan otobüsle mitingin yapıldığı Kuvayımilliye Meydanı'na geçti. 'Demokrasimizin bekçisi' ve 'Aydınlık yarınlarımızın mimarı' pankartlarıyla karşılanan Binali Yıldırım'a partililer büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Miting alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde 'Sen iste, dünyayı ayağa kaldıralım' yazılı dev posteri asıldı. Yine Cumhurbaşkanı'nın Başbakan'la el ele olduğu bir fotoğraf da miting alanında yer aldı.



RAHMETLE ANDI



Konuşmasına tüm ilçelerini tek tek saydığı Balıkesirli kahramanlar Seyit Onbaşı'yı, Ömer Seyfettin'i, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı, Gönenli Mehmet Efendi'yi rahmetle anan Binali Yıldırım, kurtuluş mücadelesinde meşalenin Balıkesir'de yakıldığını söyledi.



Balıkesir'in kuruluşundan bu yana Ak Parti'yi desteklediğini söyleyen Yıldırım, "Şimdi yeni bir sürecin içindeyiz. 1919'da kuvayımilliye ile bu hareketi başlattı. Şimdiki değişim de 16 Nisan zaferi de Balıkesir'le başlamış olacak. Biz yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bir radyo programında, anayasa değişikliği konusunda söylediği sözlerini hatırlatıp eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:



"Bu sistemde 'cumhurbaşkanıyla başbakan ayrı partiden olursa nasıl anlaşacaklar' diyor. Yahu biz günlerdir diyoruz ki, nasıl anlatalım. Bir türlü anlatamadık. Ama Kılıçdaroğlu, sağ olsun bizim yerimize anlattı. Biz de tam da bunu diyorduk. İki başlılık, sorun oluşturdu. Anlaşmazlık oluyor, sistem tıkanıyor. Ülkenin büyümesinin kalkınmasının gelişmesi gecikiyor. Meğerse Kılıçdaroğlu, değişikliği okumamış. Anayasayı okumamış. O zannediyor ki bu değişiklikten sonra başbakan da olacak, cumhurbaşkanı da olacak. Olmayacak Kılıçdaroğlu, biraz daha fazla çalışman gerekecek. Öyle seçim kaybet tekrar devam et. Tekrar kaybet devam et devri bitti. Ya çalışacaksın başarılı olacak devam edeceksin. Olamazsan Allah selamet versin. Bu tutumdan sonra bu sefer adamları diyor ki 'Kılıçdaroğlu bunları tersinden okur' diyor. Konuştukları zaten doğru bir şey değil ama her şeyin tersinden okuyorsa bu memleketin hali ne olacaka yazık değil mi bu memlekete. Bu sistem demek bürokrasinin daha hızlı çalışması demek. İşlerin daha hızlı gitmesi demek. Demokrasinin daha güçlenmesi demek. Milletin iradesinin yönetime hakim olması demek."



"HAYIRCILAR KERVANINA AVRUPALILARDA KATILDI"



MHP ile birlikte gerçekleştirdikleri anayasa değişikliğini 16 Nisan'da milletin onayına sunacaklarını yineleyen Başbakan Binali Yıldırım "16 Nisan'da millet kararını verecek. Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimiz, bu değişikliğe 'evet' diyor. MHP 'evet' diyor, BBP 'evet' diyor. Saadet Partisi'nin seçmenleri değerli kardeşlerimiz bu değişikliğe 'evet' diyor. Dolayısıyla toplumunun büyük kesimi 'evet' diyor" dedi.



Referandumda terör örgütlerinin 'hayır' demelerinin ne demek olduğunu bildiklerini kaydeden Yıldırım, " Ama CHP'nin ısrarla neden 'hayır' dediğini bu millet bir türlü anlamıyor. Anlamayacak" dedi. Binali Yıldırım, bakanların referandum kampanyası yapmasına izin vermeyen Avrupa ülkelerine tepki gösterirken de şunları söyledi:



"Ha şimdi 'hayır'cılar kervanına Avrupalılar da katıldı. Almanya, Hollanda bunlar da 'hayır'cı oldular. Dikkat ederseniz oraya gurbetçilerimizle buluşmaya giden bakanlarımıza, milletvekillerimize yasak koyuyorlar. Engel çıkartıyorlar. Ne kadara engel çıkarırsanız çıkartın, bizim memleket sevdalısı gurbetçi kardeşlerimiz 16 Nisan'da size bunun cevabını sandıkları doldurarak verecektir. Sizin seçim işlerinde iç siyasetinize karışmıyoruz ama gördüğüm kadarıyla başta PKK sempatizanları, FETÖ'cüler olmak üzere ne kadar Türkiye'nin aleyhinde çalışan varsa, sizin için baş köşede yer buluyor. Bunları yapmayın, bunlar dostluğa, müttefikliğe yakışmaz. Buradan bir kez daha diyoruz ki; Ey Avrupa lütfen Türkiye'nin iç işlerine, siyasetine burnunuzu sokmayın. Taraf olmayın. Eğer taraf olursanız bunun hesabını da bu millet size verir."



"HAİN ÖRGÜTLERİN SONUNU GERETECEĞİZ"



"Bizi Kurtuluş Savaşı'nda durduramadılar, bugün mü durduracaklar. Şimdi mi durduracaklar" diyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gelişen Türkiye'den rahatsız olanları biz de 16 Nisan'da evet, evet, evet diyerek rahatsız edeceğiz. Bu hain örgütlerin sonunu getiriceğiz. Ekonomiyi daha da büyüteceğiz. Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin istikrarını daha güçlü inşa edeceğiz. Biz ant içtik. 21'inci yüzyıl mutlaka Türkiye'nin yılı olacaktır. Hayalle yola çıktık. Türkiye daha fazla zaman kaybetmesin. Kaynakları çarçur olmasın. Ülkenin gençleri dağa çıkmasın. Genç yaşta yok olup gitmesin. Anneler ağlamasın. 14 yıldır bunun için çalışıyor bunun için gayret ediyoruz. Ama biz bunları yaparken bir yandan hızımızı gereksiz oyalıyorlar. Engeller çıkartıyorlar. Durmadan, yılmadan engelleri aşa aşa bu güne geldik. 16 Nisan'da yeni hükümet sistemiyle beraber Türkiye artık bu engellemelerden, ayak bağlarından kurtulacak. Bundan sonra hız kesmeden yoluna devam edecek. Nereye? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine. Zaman kaybetmeden ilerlemeye devam edecek.".



"EKONOMİK KİRİZLER ORTADAN KALKACAK"



Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda nelerin değişeceğini anlatan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:



"Yeni sistemle ekonomik krizlere tarihe karışacak. Belirsizlikler ortadan kalkacak. Ekonomi daha sağlam zeminde büyüyecek. Terörle mücadelede artık ihanetlere yer olmayacak. Güvenlik güçleri, devletin bütün kurumlarıyla hükümet her türlü terörün üzerine kararlılıkla gidecek. Ülkede kutuplaşmalar sona erecek. Millet bir olacak, beraber olacak, iri olacak ve birlikte Türkiye olacak. Kutuplaşma, gerilim ve korku siyasetinden medet umanlara artık işsiz kalacak. Muhalefet kendisini değiştirmek zorunda kalacak, çalışmak zorunda kalacak. Hainlerin, fitnecilerin, bölücülerin aramıza girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Gereksiz boş tartışmalarla vaktimizi, kaynaklarımızı tüketmeyeceğiz. 16 Nisan'da özlediğimiz Türkiye'de anamızın sütü gibi ak oylarımızla inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin gücüne güç katacağız. 16 Nisan'da şehitlerimizin büyük Türkiye, bağımsız Türkiye hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Yeni sistemde güç, karar tamamen millete veriyoruz. Bundan sonra milletten yetki almayan birisi çıkıp yetki kullanamayacak. Yeni sistemde hükümet krizleri artık tarihe karışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim krizi diye bir şey kalmıyor. Darbelerin sonu gelecek. Geleceğe emin adımlarla yürüyor. 16 Nisan sadece kağıt üzerinde beyaz 'evet' bölümüne mühür basmakla kalmayacağız. 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini aydınlatacağız. Geleceğin büyük Türkiye'sini inşa edeceğiz. Terör örgütlerine hak ettikleri cevabı vereceğiz. Almanya'ya da Hollanda'ya da, Avrupa'da 'hayır' çıkması için gayret edenlere de gereken cevabı vereceğiz. Evet çıktığı zaman Türkiye'nin bütün düşmanlarının hevesi kursaklarında kalacak. Terör diz çökecek. Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar diz çökmeye mecbur kalacak."



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, iki gün önce Kemalpaşa, Kınık ve Aliağa ilçelerinde açılışlar yapıp referandum için destek istediği İzmir'i bir kez daha ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, bu kez partisinin il binasının açılışını yaptı, özel olarak hazırlanan balkondan kalabalığa seslenip, "Türkiye kendi işini kendisi görür. Türkiye'yi kullanıp seçim kazanmak için Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda yaptığı önemli yolcuğa karşı çıkmak, bakanlara engel koymak, giden arkadaşlarımıza programlarını yaptırmamak, uçaklarına iniş vermemek ne dostluğa sığar ne diplomasiye ne de insanlığa sığar. Bunları bir yere not edeceğiz, günü gelince gereği ne ise onu da yapacağız" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, 7-8 Mart tarihlerinde geldiği İzmir'de ilk olarak kadınlarla bir araya gelip günlerini kutladı. Ardından da, Kemalpaşa, Kınık ve Aliağa ilçelerinde açılışlar yaptı, referandum için destek istedi. Aynı zamanda İzmir milletvekili de olan Başbakan Binali Yıldırım, iki gün sonra bir kez dana kentte ziyarette bulundu. Balıkesir mitinginden sonra havayoluyla İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, burada ilk olarak bir süre önce yeni yerine taşınan Ak Parti İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, burada da özel olarak hazırlanan balkondan, bina önünde toplanan vatandaşlara seslendi.



ÇILGIN PROJELERİN MİMARI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partinin yöneticileri ile milletvekillerinin eşlik ettiği Başbakan Binali Yıldırım, alanı dolduran vatandaşların hep birlikte açtığı cep telefonu ışıkları ve 'Çılgın projelerin mimarı' sloganıyla karşılandı. Vatandaşları eşi Semiha Yıldırım'la birlikte selamlayan Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir birlik ve beraberlik içinde tek yürek olmuş, tek vücut olmuş. Sizlere de bu yakışır. 16 Nisan'a kadar çalışmaya ant içmiş bu ile de bu yakışır. Hizmet götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. İzmir benim memleketim. İzmir benim şehrim. İzmir'e zaman ayırmasak olmaz. Şu güzel yiğit İzmirlilere bir selam verelim. Kucaklaşalım, yeni il binamızda bir hasret giderelim dedim. Eskilerin güzel biri sözü var. Tebdili mekanda ferahlık vardır. İnşallah zaten gittikçe başarısını arttıran İzmir İl Teşkilatımız, bu yeni binasında çok daha güzel çok daha başarılı hizmetlere imza atacak. İzmir bu sefer kazanan tarafta olacak mı? İzmir rekora koşacak mı? Tabii ki bu güzel mekana kavuştuğumuz için mutluyuz, ama önemli olan sadece binalar değil, içerideki insanların mutluluğudur. Ak Parti, Türkiye'nin 7 bölgesinin 81 ilinin siyasetteki baba ocağıdır. Millet bu payeyi Ak Parti'ye 15 yılda güvenerek, inanarak verdi. Binalardan önce gönüller yaptık. Yollardan önce gönülleri kazandık. 10 binlerce İzmirli işte onun için burada" dedi.



'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ KAPAYAMADILAR'



15 Temmuz darbe sürecine de değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Siz 15 Temmuz'dan itibaren bir ay boyunca gece gündüz nöbetler tuttunuz. Meydanları alçaklara dar ettiniz. Bundan aldığımız güçle milletin adamı, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kapayamadılar. Siyaset yasağını getirenlere millet dersini verdi. Yetmedi, bize muhtıra verenlere biz sadece muhtırayı milletten alırız dedik, onlara iade ettik. Millet yiğit bir şekilde hep yanımızda oldu. Sonra 2007 referandumu geldi bu sefer vesayet kırmızı kart gördü. En nihayet Türkiye demokrasi Ak Parti'yle daha da güçlenmeye başladı. 2014 yılında cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde boyunca sorun olmaktan çıktı. Cumhurbaşkanını millet doğrudan seçti. Recep Tayyip Erdoğan, seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak millet için göreve başladı. İşimiz yeni başlıyor. Neden yeni başlıyor, çünkü 15 yılda Türkiye'de işler çok değişti. Köprünün altından çok sular aktı, artık IMF karşında el pençe divan duran bir Türkiye yok. Artık yabancı ülkelerin kullandıkları teknolojileri izleyen bir Türkiye yok. Avrupa ve Asya kıtaları köprülerle bağlanıyor. Deniz altından raylı sistem, karayoluyla geçiş yapılıyor. Tek devlet için, tek millet için, tek vatan için, tek bayrak için kararırımız evet. İzmir, güzel İzmir işi bitirmiş. İzmir, hizmetler sürsün diye Türkiye büyüsün diye hazır mısınız? Dev eserler için, istikrar için, yeni yollar, tüneller için, hastaneler, havalimanları, üniversiteler için evet, evet, evet" diye konuştu.



'GÜNÜ GELİNCE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'



Avrupa ülkelerine de sert tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, "Bu anayasa değişikliğine terör örgütleri 'hayır' diyor. Şimdi bunlara Almanya da katıldı, Hollanda da katıldı. Alayınız katılın, alayınız. Bize Allah yeter. Bize millet yeter. Evelallah hepsine verecek cevabımız var. Mesafeler bize engel değil. 16 Nisan'da Türkiye'nin yazacağı zafer için ilk buluşmasını Almanya'da yaptık. Sonra ne olduysa oldu. Almanya başladı hayır propagandası yapmaya. Almanya taraf oldu. Hayır kampanyasına katıldı. Bu demokrasiyi yaralayan girişimleri üzüntüyle takip ediyoruz. 2017 Avrupa'da seçim yılı. Onlar bıraksınlar Türkiye'yi, kendi işlerine baskınlar. Türkiye kendi işini kendisi görür. Türkiye'yi kullanıp seçim kazanmak için Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda yaptığı önemli yolcuğa karşı çıkmak, bakanlara engel koymak, giden arkadaşlarımıza programlarını yaptırmamak, uçaklarına iniş vermemek ne dostluğa sığar ne diplomasiye ne de insanlığa sığar. Bunları bir yere not edeceğiz, günü gelinde gereği ne ise onu da yapacağız. Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerinden rant sağlamasına izin vermeyeceğiz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra kurdeleyi keserek il binasının açılışını yaptı.



BAŞBAKAN ROMANLARA SESLENDİ



Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen Roman dernek ve federasyonlarıyla Hilton Oteli'nde bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, konuşmasında Roman vatandaşlara, "Ne diyoruz, ille de Roman olsun. İster çamurdan taştan olsun. O da Allah'ın kuludur. Her kim olursa olsun. İlle de Roman olsun. 16 Nisan önemli bir tarih değil mi? Evet değil mi?" diye sordu. Roman vatandaşların hep bir ağızdan "Evet" diye cevap vermesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Romanlar işi bitirmiş. Helal olsun. Gacılara, gocalara helal olsun. O zaman o şarkıya ilave yapalım. İlle de Roman olsun, ille de evet olsun. Sandıklar evetle dolsun. Ülkenin yarınları için, kadınlar, gençler, çocuklar için evet demeye var mısınız, güle oynaya sandığa gitmeye var mısınız? Şenliğiniz bol olsun, yüzünüz daima gülsün. Türkiye'nin bütün renkleri burada. Türkiye'nin her köşesinden Roman kardeşlerimiz burada. Bu ülkenin bütün renkleri güzel. Bütün gelenekleri, kültürleri güzel. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları bu milletin ev sahibidir. Biz büyük bir aileyiz. Asırlar beri birlikte yaşıyoruz. Ben Romanları bilirim. Ben çocukluğumda İstanbul Kulaksız'da çok bulundum. Sizlerle beraber büyüdüm. Yolumuz, istikametimiz, sevincimiz, üzüntümüz bir" dedi.



'O DA KASIMPAŞALI'



Farklılıkları her zaman zenginlik olarak göreceklerini anlatan Başbakan Yıldırım, "Yunus Emre'nin dediği gibi yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Siyaset anlayışımızda ülkemizin bütün renklerine karşı sevgi ve kardeşlik var. Her can yaratanın bir mucizesi. Kim gönül kırar, iki cihanda da yeri yoktur. Sizler Türkiye'nin zenginliği, vicdanı, kalbi, neşesisiniz. Türkiye'nin gülen yüzüsünüz" dedi. Bu sırada salonda bulunanlar hep birlikte "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırdı. Başbakan Yıldırım da, salondakilere "Ne de olsa o da Kasımpaşalı" yanıtını verdi.



Referandum için destek isteyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin geleceği günlük güneşlik bir geleceğe evet diyor muyuz? Birliğimiz, kardeşliğimiz için 'evet' diyor muyuz? Sandıkları evetle dolduruyor muyuz? Türkiye'nin her kesiminden insanın ayrımcılığa tabii tutulduğu, ötekileştirildiği zamanlar oldu. Bu ülkenin insani zenginliklerinin farkında olmayanlar çok yanlış yaptı. Ak parti her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşı dimdik durdu ve bugünlere geldik. Romanlar 80 milyon vatandaşın her biri gibi Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşıdır. Elbette farklılığımız olacak. Her birimizin göz rengi, saç rengi, ten rengi farklı olabilir ama unutmayalım; gözlerimizden düşen yaşların rengi hep aynıdır. Üzüntüde de, sevinçte de, gelecekte de, zor günlerde de, güzel günlerde de beraberiz" dedi.



'SORUNLARINIZIN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Romanlara yönelik bütün ayrımcı hükümleri ortadan kaldırdıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İskan Kanunu'nda değişiklik yaptık. 2006'da polis talimatnamesinde bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırdık. 2009'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Roman Çalıştayı'nı topladık. Roman buluşmaları gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2010'da Roman Açılımı projesini ilan etti. 2012'de Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların takibini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na verdik. İlköğretim, lise, üniversite öğrencilerimize eğitim desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Roman kültürünü tanıtmak, başka kültürleri keşfetmenizi sağlamak amacıyla kültür gezileri yapıyoruz. Trakya Üniversitesi'ne bağlı Roman Dili Kültürü Araştırmaları Enstitüsü'nü açtık. Roman dayanışma merkezleri kurduk. Toplu konutun inşa ettiği birçok konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bazılarının inşaatı devam ediyor. Tabii ki eksiklikler vardır, ama önemli olan konulara karşı duyarlı olmaktır. Romanları yok saymakla meseleyi çözemezsiniz. Önemli olan sorunların sahip çıkmaktır. Roman kardeşlerimiz hükümetlerimiz döneminde işte böyle topluma çıkıp dertlerini anlatma fırsatını buldu. Başbakan karşısında sorununu anlatabiliyorlar. Bunlar güzel şeyler. Siyaset, bürokraside karşılaştığınız sorunları, ön yargıları, eğitim ve iş alanında yaşadığınız sorunları biliyoruz. Yoksulluğu eğitimsizliği, sosyal ve ekonomik sorunları birlikte aşacak güce sahibiz. Bu alanda birçok şey yapıldı ama yapılacak daha çok işimiz var. Önce önümüzdeki engelleri kaldıracağız, Türkiye'de demokrasi otobanını hizmete alacağız. Söz veriyorum; sorunlarınızın takipçisi olmaya devam edeceğiz."



'TÜRKİYE İÇİN BAŞKA BAHAR OLACAK'



Romanların baharın ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Bahar neşesinden anlayan Romanlardır. Toprağın canlandığını, suların ılıdığını, toprağa cemrenin düştüğünü en iyi bilen sizlersiniz. 16 Nisan Türkiye için bir başka bahar olacak. Artık söz sizde. Birlikte yeni bir tarih yazmaya hazır mıyız? 16 Nisan'da sandıkları evetle dolduracak mıyız? Daha özgür, daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye için var mısınız? Daha çok aş, daha çok iş için hazır mısınız? Daha çok kalkınma, daha büyük ekonomi, daha büyük zenginlik için hazır mısınız? Bu memlekette kadınlarımız çok çekti. Kadınlarımızın mutluluğu, huzuru için değişime var mısınız?" dedi.

