'Hayır' konvoyu Karabük'te

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - ERGENEKON ve Balyoz davalarının mağdurları emekli askerlerin oluşturduğu 'hayır' konvoyu Karabük’e geldi.

28 Şubat’ta Ankara Anıtkabir’den yola çıkan emekli tümgenaral Ahmet Yavuz, emekli deniz kurmay albaylar Ali Türkşen, Bora Serdar, emekli amiraller Semih Çetin, Atilla Kezek, emekli koramiral Atilla Kıyat ve emekli teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin yer aldığı 'hayır' konvoyu, Karabük’e geldi. CHP Karabük İl Başkanı Erdoğan Dinçel, CHP Safranbolu İlçe Başkanı İbrahim Ayhan ve partililerin Kastamonu yolu Karıt Köyü mevkisinde karşıladığı konvoy, daha sonra Kemal Güneş Caddesi’ne geldi. Emekli askerler caddede vatandaşları selamladı. Burada açıklama yapan emekli amiral Semih Çetin, hiçbir siyasi partiyle, hiçbir kuruluşla bağlantılarının olmadığını, amaçlarının tamamen Balyoz mağduru vatandaşlarla birlikte, daha önceki anayasa referandumunda ‘evet’ oyunun kendilerini getirdiği noktayı herkese hatırlatmak olduğunu söyledi. Çetin, şöyle konuştu:

"Büyük umutlarla bu milletin 'evet' verdiği bir oylamaydı. Onun sonucunda ülke maalesef bizlere söylenenlerin tam aksi bir noktaya gitti ve 15 Temmuz’da başımıza neler geldiğini hep birlikte gördük. ‘Bizler yanıldık, aldatıldık, kandırıldık’ denildi. O zaman şimdi kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: Bu referandumda bizden yine 'evet' istiyorsunuz. Yine çok önemli rejim, sistem değişikliği için bu sefer kandırılmadığınızı biz nereden bileceğiz? Nasıl buna emin olacağız? Bunun şu anda Cumhurbaşkanlığımızı yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la kesinlikle alakası yok ‘Benim 16 Nisan’a çıkacağım bile belli değil. Bu bir seçim değil, bir parti seçmeyeceğiz, bir lider seçmeyeceğiz. Bu ülkenin rejimini tamamen değiştirecek, sistemini tamamen değiştirecek bir oylama olacak. Bence de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik oylaması olacak. Kimse körü körüne oy vermesin. Herkes bilerek, bilinçli olarak neye oy verdiğini bilerek oy versin. Bizim istediğimiz bu, kimse kandırılmasın. 'Sizi kim finanse ediyor' diye soranlara, 'Devlet finanse ediyor' diyoruz. Emekli maaşlarımızı zamanında yatırıyor devlet. Allah devlete millete zeval vermesin. Bunu da herkes bu şekilde bilsin."

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