İSTANBUL, ()- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi'nin (BTP) düzenlediği tanışma gecesinde konuşan Haydar Baş, “Sakın ülke battı gitti demeyin sizin Haydar Hocanız var” dedi.

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Çağlayan'da gerçekleşen yemekli organizasyona katıldı. Programda BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, İGDAŞ eski Genel Müdürü ve BTK İstanbul il Başkanı Fuat Şengül, BTP Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, Eğitimci- Yazarlar Esra Göktepe, İlknur Esin ve Asude Havuzlu katılarak konuşmalarını gerçekleştirdi.

“MİLLETİN UMUTLARI YEŞERTİP TÜRK MİLLETİNİ VE DEVLETİNİ ŞAHA KALDIRACAKSIN”

Programda açıklamalarda bulunan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, “Ben diyorum ki sakın ülke battı gitti demeyin sizin Haydar Hocanız var. Bu iş meydan okuma işi değil bu kafa işi formülleri, matematiği, fiziği konuşturacaksın, daha doğrusu milletin umutları yeşertip Türk milletini ve Devletini şaha kaldıracaksın. Bu ülke kalkar, yürür, koşar mı? Ben bu işi çok iyi biliyorum. İki sene de yapılacak bu işi altı ayda Allah’ın izniyle hep beraber yapacağız” dedi.

“HAYDAR HOCAMIN YANINDA GÖNLÜMÜZÜ VE AKLIMIZI DOYURDUK”

BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil ise, “Haydar hocamın yanında gönlümüzü ve aklımızı doyurduk. Şimdi projemiz İstanbul Boğazı’ndan elektrik üretiyoruz. Dört tane Keban Barajı’na eş değer suyun altından döner pervaneler ile elektrik üreteceğiz. Dört Keban 5 bin megabayt kurulu güç bütün su havzalarının etrafında güneş panelleri yapacağız. Büyükçekmecede güneş panelinden aldığımız elektriği Çatalca ve Silivri’de seracılığa vereceğiz” ifadelerini kullanarak seçim vaatlerini sıraladı.