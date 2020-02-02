Hatay’ın Suriye sınırına askeri sevkıyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Hatay'ın Suriye sınırına obüs, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.Suriye sınır hattına çeşitli birliklerden TIR'lara yüklü obüsler, komando ve mühimmatlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleriyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Sabah saatlerinden bu yana süren sevkiyatta askeri araç, komando ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.