Hatay'da AK Parti 4, CHP 4, MHP 2, HDP 1 milletvekili çıkarttı

HATAY'da resmi olmayan sonuçlara göre 11 milletvekilliğinden 4'ünü AK Parti, 4'ünü CHP, 2'sini MHP ve 1'ini de HDP kazandı.Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti'den Hacı Bayram Türkoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi Hatay'ı Ankara'da temsil edecek. AK Parti'nin ardından ikinci parti olan CHP ise Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin, Serkan Topal ve İsmet Tokdemir, MHP ise Lütfi Kaşıkçı ve İbrahim Gül'ü Ankara'ya gönderdi. HDP sinema oyuncusu Barış Atay Mengüllüoğlu'nu Ankara'ya vekil olarak gidecek.2018 seçimlerinde Hatay'ın vekil sayısı 1 artarken, 1 Kasım seçimlerinde 5 vekil çıkaran AK Parti bu kez 1 vekil kaybetti. CHP mevcut vekil sayısını korurken, MHP vekil sayısını 1 arttırdı.

FOTOĞRAFLI