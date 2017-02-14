Nursima KESKİN/ ANKARA,() BAŞBAKAN Binali Yıldırım, RATEM (Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği) tarafından düzenlenen 'Medya ve Demokrasi' etkinliğinde Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve CNN Türk'e ödül verdi. TBMM Tören Salonunda düzenlenen, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği'nin (RATEM) "Medya ve Demokrasi" etkinliğine Başbakan Binali Yıldırım katıldı. Binali Yıldırım, 15 Temmuz Darbe Girişimini önleyen kahramanlar olduğunu kaydederek "15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde herhalde eşi benzeri görülmemiş bir iştir. İlk defa silaha, tanka, uçağa, helikoptere, füzelere karşı millet göğsünü siper etmiş ve bu alçakça girişimi bertaraf etmiştir. Bir kez daha Türk milletinin ne kadar asil, büyük bir millet olduğunu hep beraber 15 Temmuz gecesi gördük, şahit olduk. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin kahramanları var. Bunların başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşu, hükümetimizin kararlılığı ve aziz milletimizin meydanlara inip bu darbecilere karşı gösterdiği kahramanlık var. Ancak bu darbe girişiminin bastırılmasında en büyük rolü medya organlarımız oynamıştır. Bu kalkışmanın başladığı ilk saatlerden itibaren hiçbir telkin olmadan, hiçbir şey kendilerine söylenmeden, gerek bizim gerek Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarla beraber bütün görsel, sosyal medya mecraları adeta ağız birliği yapmış gibi darbeye karşı net duruşlarını ortaya koşmuşlar ve darbecilerin kimyasını bozmuşlardır. Bu vesileyle burada bulunan bütün basın mensuplarına, o karanlık gecede ülkemizin aydınlanması için gösterdiğiniz büyük kahramanlık büyük vatanseverlik için teşekkür ediyorum " diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından kurum temsilcilerine 'Medya ve Demokrasi' ödüllerini verdi. Törende Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve CNN Türk adına Haber Koordinatörü Ali Güven'in yanı sıra Anadolu Ajansı, NTV, Habertürk, A Haber, 24 Televizyonu ile bazı yerel televizyon ve radyolar ödül aldı.