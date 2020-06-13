Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu... Tepki büyük!

Vakıfbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Yerlikaya bankaya bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Borsaya yapılan bildirime göre Vakıfbank'ta kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri aylık 12 bin 530 TL maaş alıyor.

Yerlikaya aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini de yürütüyor. Yerlikaya güreş sporunda yıllarca Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti.

ALKİN DE HALKBANK YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ

Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel sekreteri ve ekonomi yazarı Kerem Alkin de Halkbank yönetim kuruluna seçildi.

DEVLETTE BİR KİŞİNİN ÇEŞİTLİ GÖREVLERE ATAMASINA TEPKİ BÜYÜK

Son günlerde işsizliği geçmişe gören önemli oranda artması ve Üniversite mezunu 3 gençten birinin işsiz olduğu tartışılırken, Kamu kurumlarına bir kişinin çok sayıda göreve atanıp yüksek maaş alması eleştirlere neden oldu. Sosyal medyada eleştiriler ciddi sayılara ulaştı. Giresun Platformu adına paylaşım yapan Nuri Yılmaz tepkisini şu ifadelerle gösterdi: