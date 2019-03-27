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Hamza Yerlikaya: Aslan yattığı yerden kalkıyor

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, A Milli Futbol Takımı ile ilgili, "Uzun zamandan beri futbol milli takımımızda bir duraksama, bir gerileme dönemi vardı. Aslan yattığı yerden kalkıyor" dedi. Vali İbrahim Akın'ı ziyaret...

Hamza Yerlikaya: Aslan yattığı yerden kalkıyor
GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, A Milli Futbol Takımı ile ilgili, "Uzun zamandan beri futbol milli takımımızda bir duraksama, bir gerileme dönemi vardı. Aslan yattığı yerden kalkıyor" dedi.
Vali İbrahim Akın'ı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırşehir'in, Anadolu'nun önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirtti. Milli takımla ilgili soruyu cevaplayan Yerlikaya, "İlim neredeyse gidip almak bizim vazifemizdir. Bu hadisle sabittir; ama ben yerli ve milli olandan yanayım. Her daim gönlüm görüşüm yerli ve milli olandan yanadır. Şenol hoca da yerli ve millidir. Arnavutluk'ta maçta ufak tefek aksaklıklar oldu; ama Moldova'da yavaş yavaş dirilme oldu. Uzun zamandan beri futbol milli takımımızda bir duraksama, bir gerileme dönemi vardı. Aslan da yattığı yerden kalkıyor. Cumhurbaşkanımız da Moldova maçının ikinci yarısına yetişebildi. Bu kadar yoğunluğun arasında takımımız genç, istekli ve arzulu oynadı. Meseleye daha sıkı sarılmaya başladılar. Ben futbolun 2019'daki sezondan sonra milli ruhla ve ligde çok başarılar elde edebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan'ı ziyaret ederek, bir süre görüştükten sonra Nevşehir’e geçti.

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