Halk 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' dedi

Parlamenter sistem döneminde koalisyonlar tarafından aksayan devlet işleyişini bitirmek için geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek gün geçtikçe azalıyor. Son yapılan Kamuoyu araştırmasında Türkiye'nin bugünkü yönetim sistemine halkın desteği yüzde 35'in altına düştü. “Tüm sorunlara hızlıca çözüm bulacak” denilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne destek gün geçtikçe eriyor. MeroPOLL’un Aralık 2020 araştırmasına göre başkanlık sistemine destek 2020’nin son ayında yüzde 35’in altına düştü.

Pandemi, geçim derdi ve işsizlik, yurttaşın var olan problemlerini daha da artırırken, “Tüm sorunlara hızlıca çözüm bulacak” denilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne destek gün geçtikçe eriyor. Araştırmaya göre Nisan 2019’da yüzde 40 olan başkanlık sistemine destek 2020’nin son ayında yüzde 35’in altına indi.

Aralık 2020’de başkanlık sistemine olan destek en düşük seviyesine indi. MetroPOLL’un Aralık ayı anketinde katılımcılara “Sizce Türkiye başkanlık sisteminde kalmalı mıdır yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeli midir?” sorusu yöneltildi.

Yurttaşların yüzde 58’i güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılması gerektiğini düşünürken yalnızca yüzde 34.5’lik kesim Türkiye’nin başkanlık sisteminde kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Yüzde 7.8 ise “fikrim yok” yanıtını verdi.

Katılımcıların 24 Haziran seçimlerinde oy verdikleri partiye göre dağılımında ortaya çıkan tablo da dikkat çekici. Buna göre AKP seçmenin yüzde 22’si, MHP seçmeninin ise yüzde 45’i güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana tavır aldı.