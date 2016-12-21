Halep'ten gelen ihtiyaç sahiplerine İdlip’te Çadırkent Kuruluyor

ANKARA()-TÜRKİYE'ye gelen Halepliler için yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay tarafından güvenli alan olarak belirlenen İdlip’te bölgeye getirilen çadırlar kuruluyor. Türkiye'de yapılan bağışları Haleplilere ulaştıran Kızılay, Halep’ten tahliye edilecek ihtiyaç sahipleri için yeni barınma alanları oluşturmaya devam ediyor. Halepli ihtiyaç sahipleri için İdlib'te Suriye Kızılayı koordinasyonunda AFAD ve İHH ile birlikte çalışan Kızılay ekipleri, çadırları yoğun kar yağışı altında kurmaya devam ediyor. Çadırkent tamamlandığında ise içerisinde gıda, mobil tuvalet, duş, okul, sağlık hizmetlerinin verileceği modern bir konaklama tesisi olacağı belirtildi.



