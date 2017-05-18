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Halaçoğlu: CHP'ye geçmemiz mümkün değil

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - MHP’den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile CHP'ye geçecekleri iddialarını yalanladı. Halaçoğlu, "CHP'ye geçmemizi ki bu mümkün değil, herhangi bir şekilde...

Halaçoğlu: CHP'ye geçmemiz mümkün değil

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - MHP’den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile CHP'ye geçecekleri iddialarını yalanladı. Halaçoğlu, "CHP'ye geçmemizi ki bu mümkün değil, herhangi bir şekilde aklımızın ucundan bile geçmemiştir” dedi.
Halaçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yeni Şafak'ta Ümit hoca ile benim CHP'ye geçeceğimiz ve bununla ilgili görüşmeler yaptığımız haberi geçilmiş. Gerçekten bunları söyleyenler galiba herkesi kendileri gibi şahsiyetsiz sanıyorlar. Bırakın bizim CHP'ye geçmemizi ki bu mümkün değil, herhangi bir şekilde aklımızın ucundan bile geçmemiştir. Bizi seçenlere, biz başkaları gibi ihanet etmeyiz. Bunu parlamenter hukuk devletini savunan parti ilkelerimize sahip çıkarak ve ülke ve millet yararını her şeyin üstünde tutup partimiz yönetimine karşı dik durarak ispat ettik. Biz Türk milliyetçileri olarak birlik ve beraberlik içindeyiz. Kamu oyuna duyurulur.”

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