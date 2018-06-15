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Hakan Çavuşoğlu: Yeni dönem, Türkiye'nin dönemi olacak (2)

'TERÖR İLE MÜCADELE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK' Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa'da, Ak Parti İl Başkanlığı'nın Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı....

Hakan Çavuşoğlu: Yeni dönem, Türkiye'nin dönemi olacak (2)

'TERÖR İLE MÜCADELE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK'
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa'da, Ak Parti İl Başkanlığı'nın Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün yaşanan olaydan dolayı bayramın buruk kutlandığını söyledi. "Beyefendiliği ile tanıdığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkesin sevgisini kazanmış olan Şanlıurfa milletvekili arkadaşımız İbrahim Halil Yıldız, dün yapmış olduğu esnaf gezisinde maruz kaldığı saldırı neticesinde ağabeyini kaybetti" diyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Başta İbrahim Halil Yıldız kardeşimize ve tüm Ak Parti camiamıza başsağlığı temennisinde bulunuyorum. Bu saldırıyı kınıyorum. 'Bal bal demekle ağız tatlanmaz' der Cumhurbaşkanımız. Gerçekten de böyle bu. Çünkü bakıyorsunuz karşınıza çıkanlar, rakiplerimiz veya siyasi parti olarak görünen ama PKK ile PYD ile kol kola omuz omuza yürüyen HDP, 'Özgürlük, özgürlük, özgürlük' diyor ama en ufak bir özgürlük hareketini bile tahammül ile karşılayamıyor. Ve orada seçim çalışması yapan kardeşlerimize bir saldırı düzenliyor. Ne olursa olsun, hangi işin içerisine girerse girsinler Türkiye terör ile olan mücadelesine bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir. 40 yıldan bu yana, Türkiye'nin ayaklarına pranga olan, zincir vuran, enerjisini boşa sarf etmesine sebebiyet veren bu güruhu, Türkiye'nin gündeminden mutlaka çıkaracağız. Sadece Türkiye içerisinde saklandıkları deliklerinde bunları bularak, boğazlarına, enselerine basarak değil sınır dışlarında, nerede varlarsa Kandil'de, Sincar'da, Afrin'de, bunları temizleyeceğiz ve bu ülkeyi selamete kavuşturacağız."

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