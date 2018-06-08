Hakan Çavuşoğlu: Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bugün Türkiye’nin etrafında yaşananların toplumsal huzuru kaçırmaya yönelik çabalar olduğunu belirterek, Türkiye’nin eski durumunda olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye son 16 yıllık zaman dilimi içerisinde 3.5 kat büyüdü. Allah’ın izniyle önümüzdeki 5 yıllık dönemde bir 4 kat daha büyüyecek ve 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak" diye konuştu.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nin düzenlediği iftara katıldı. Türkiye’nin haritasının 780 kilometrekarelik bir coğrafya olarak gözükse de Türkiye’nin sınırlarının asla bu kadar ile sınırlanamayacağını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür. Türkiye bugün Anadolu’yu kendisine vatan kılan bu milletin bir vatanı olmakla beraber aynı zamanda Kafkaslarda, Ortadoğu'da, Kuzey Afrika’da özellikle de Balkanlar'da yaşamakta olan soydaşlarımızın da anavatan gözüyle bakmış olduğu bir yerdir. Onun için Türkiye’yi yönetmek üzere kim bu işin direksiyonuna geçiyorsa geçsin bu coğrafyayı asla göz ardı edemez, burada yaşayan insanları asla unutamaz ve bu insanlara sırtını dönemez" dedi.Bugün Türkiye’nin bölgesinde artık bir güç adası olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye, 24 Haziran’dan sonra değiştirdiği yeni hükümet modeliyle beraber adeta şaha kalkacaktır ve sadece bu bölgenin bir güç adası olarak değil, küresel anlamda da masaya oturduğunda sözünü geçiren, masaya yumruğunu vuran ve istediğini yaptıran bir ülke olacaktır. Bugün etrafımızda ne yaşanıyorsa biliniz ki toplumsal huzurumuzu kaçırmaya yönelik çabalardır. Bugün Suriye’de yaşananlar, esasında Türkiye’nin içerisinden bir toprak koparmaya yönelik çabalardır, bugün Kuzey Irak’ta yaşananlar da aynı amaca ilişkin hareket ederler. Bu ülkede 40 yıldan, hatta daha öncesinden bu yana bizi bazen mezheplerimiz, bazen kimliklerimiz, bazen görüşlerimiz üzerinden ayrıma tabii tuttular. İçimize fitne tohumları saçtılar. Sürekli enerjimizi tamamen içimize sevk etmemizi, başımızı kaldırıp etrafımızdaki yaşanan olayları görmememizi istediler ve nispeten de başarılı oldular ama artık eski durumda değiliz. Türkiye son 16 yıllık zaman dilimi içerisinde 3.5 kat büyüdü. Allah’ın izniyle önümüzdeki 5 yıllık dönemde bir 4 kat daha büyüyecek ve 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak" diye konuştu.Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ayrıca, "Biz bölgemizde güçlü olursak insanımıza da huzurlu yaşam sağlayabilirsek bizim sınırlarımızı da ya da sınırlarımızın ötelerinde yaşamakta olan soydaşlarımız da güven içerisinde yaşayacaktır. Onun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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