Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Hakan Çavuşoğlu: Savunma sanayinin yerli olması lazım

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi, "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim...

Hakan Çavuşoğlu: Savunma sanayinin yerli olması lazım
BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi, "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim bölgesi Bursa'nın Mudanya ilçesinde incelemelerde bulundu. Milletvekili ve partililer ile Mudanya'ya giden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, esnaf ile görüştü. Çavuşoğlu, Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü olması gerektiğini söyledi. "En başta savunma sanayinin yerli olması lazım" diyen Çavuşoğlu, "Bugün terörle mücadele ederken, bize parmak sallayan birileri, 'Verdiğimiz silahları terörle mücadelede kullanmayın' diyor. Heron'u alıyorsunuz, yazılımları İsrail'in elinde. Tanklarımızı tamir için yolluyoruz, geri göndermiyorlar" ifadelerini kullandı.
'KILIÇDAROĞLU BİR APARATTIR'
Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştrilerde bulunan Hakan Çavuşoğlu, "CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ile bildiğiniz CHP olmaktan çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir aparattır, bir projedir. Yegâne görevi, yurt dışında pişirilen ne kadar senaryo varsa Türkiye'ye dönük olarak onlara omuz vermek, burada onların aktörü, piyonu, figüranı olmaktır. Türkiye'yi dışarıya jurnalleyen CHP, teröristlerle kol kola gezen CHP, teröristlere destek veren CHP, Türkiye'de ne kadar aykırı ses varsa onların sesini burada dillendiren CHP, yabancı güçlere 'gel gel' diye çağrı yapan CHP. Şimdi bunlar, milletin önüne sandık konulunca şirinlik yapmaya başladılar. Vatan, millet sevdalısı kesildiler. Gülücükler dağıtıyorlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325