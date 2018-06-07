Hakan Çavuşoğlu: Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, terörle mücadelede gerekenin yapılacağını belirterek, muhalefeti eleştirdi. Çavuşoğlu, ''Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyorlar. Neymiş efendim cezaevindeymiş. 54 vatandaşımızın 6-7 Ekim Kobani olayları sırasında onları sokağa çağıran kararın altına imza atan bu adam değil mi?'' dedi.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Gürsu ilçesinde organize sanayi bölgesinde bir holdingin sahur programına katıldı. Çalışanlar ile birlikte sahur yapan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6 tanesinin Türkiye'de hayata geçirildiğini belirtti. Çavuşoğlu, ''Bu bile başlı başına ülkemizin gelişimi noktasında, insanının ve beşeri kaynaklarının kendini ortaya koyduğu zaman bu ülkeyi nereye taşıyacağını göstermesi bakımından önemli bir parametredir. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de aynı büyüme hızıyla ve onu da katlayarak devam edebilmesi için istikrara, güvene ve yeni yatırımlara ihtiyacı var'' dedi.Seçim beyannamelerinde 146 yeni proje vaat ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:''Beyannamemizle beraber özellikle eğitim, teknolojik alt yapının gelişmesi, gençlerimizin dijitalleşme çağına adapte olabilmesi için bütün verilerimizi ortaya koyduk ve dedik ki; bizim gençlerimiz bilgi üretsin, ürettiği bilgiyi ticarileştirsin, onu ihraç etsin, Türkiye'yi kalkındırsın. Biz hazırlıklıyız, 24 Haziran'dan itibaren Türkiye adeta şaha kaldıracak hazırlığımız halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bunu açıklayacağız. Rakiplerimiz ise geçmişe dönmeyi vaat ediyorlar. Hangi siyasetçi milletin karşısına çıkar da geçmişi vaat eder? Bu gericilik değil midir? Geçmişi vaat ederek bu ülkeyi yeniden o kaos ortamına sürükleyecek, yeniden koalisyonlu yıllara sevk edecek bir anlayışın mensupları olarak millete bunu niye yapıyorsunuz?'''HEPSİ BİR AĞIZDAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN AĞLIYOR'Terörle mücadelede gerekenin yapılacağını belirten Çavuşoğlu, ''Biz istikametimizi milletimizden aldık, millet ne derse onu yapacağız. Milletimiz bize yürü dedikçe, teröristin de, hainin de üstüne yürüyeceğiz, gerekirse ona bu dünyayı dar edeceğiz. Başka alternatifimiz yok. Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyorlar. Neymiş efendim cezaevindeymiş. Olmaması gerekiyormuş. 54 vatandaşımızın 6-7 Ekim Kobani olayları sırasında onları sokağa çağıran kararın altına imza atan bu adam değil mi? Yasin Börü 14 yaşındayken başı taşla ezilerek, dördüncü kattan aşağı atılarak üzerinden 4 defa arabayla geçilirken, bu adam ya da siz neredeydiniz? Hepiniz beraber Selahattin Demirtaş'a ağlıyorsunuz. Herhalde Metin Temel Paşa'nın apoletlerini söküp Selahattin Demirtaş'a asacak değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlara kanmayın'' diye konuştu

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