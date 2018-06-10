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Hakan Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı dışında bütün partiler Demirtaş için ağlıyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, muhalefeti eleştirerek, "Cumhur İttifakı dışında nerede bir parti varsa Selahattin Demirtaş için ağlıyor. Muharrem İnce adaylığını açıkladıktan sonra koşa koşa Edirne'ye gitti. Meral Akşener,...

Hakan Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı dışında bütün partiler Demirtaş için ağlıyor
BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, muhalefeti eleştirerek, "Cumhur İttifakı dışında nerede bir parti varsa Selahattin Demirtaş için ağlıyor. Muharrem İnce adaylığını açıkladıktan sonra koşa koşa Edirne'ye gitti. Meral Akşener, Selahattin Demirtaş için dizini dövüyor" dedi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da seçim çalışmaları kapsamında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde öğle namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti. Buradan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hastaları ziyaret edip, ardından merkez Nilüfer ilçesindeki Trabzon Çaykara Uzuntarlalılar Derneği'ne geçen Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirdi. Cumhur İttifakı'nın dışında nerede bir parti varsa Selahattin Demirtaş için ağladığını savunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Muharrem İnce adaylığını açıkladıktan sonra koşa koşa Edirne'ye gitti. Meral Akşener, Selahattin Demirtaş için dizini dövüyor. Kendi kızı için dizini dövmez. Diğerleri de öyle düşünüyor. Hepsi bir ağızdan 'Selahattin Demirtaş' diyor, başka bir şey demiyor. 6-7 Ekim Kobani olaylarını unuttular. 14 yaşındaki Yasin Börü’nün kafası taşla ezilirken, 4’üncü kattan aşağı atılıp üzerinden araba ile geçilirken neredeydiniz? Milleti sokağa döken kararın altında imzası olan Selahattin Demirtaş değil miydi? Niye şimdi Selahattin Demirtaş için ağlıyorsunuz? Ama bunun tek sebebi ve onların tek derdi, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan gitsin de isterse Türkiye tufan yerine dönsün istiyor."
'TERÖRİSTLERİN BAŞINI EZİYORUZ, İNCE RAHATSIZ OLUYOR'
Muhalefetin 15 Temmuz’a 'tiyatro', OHAL’e de 'darbe' dediğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hepsi FETÖ’nün iki dudağının arasına bakıyor. Milletimiz de bunlara dersini 24 Haziran’da verecektir. Bunların hayatı yıkmak ve durdurmak. Bunlar bu milleti sevmiyor. Hiç kimsenin aklı karışmasın, bize geçmişi vaat ederek bu Türkiye’yi bir araya getiremezler. Bize değişimi dönüşümü vaat edecekler. Bu ülke çok çekti, ama artık geçti. Artık biz dışa bağımlı üretim gerçekleştirmiyoruz. Ürettiğimiz silahlarla teröristlerin başını eziyoruz. Ama bundan da Muharrem İnce rahatsız oluyor. Apoletleri sökecekmiş, sıkı ise sök hadi. Bizim milletimiz sana o apoletleri söktürür mü?" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) hakkındaki sözlerine de değinen Hakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"TİKA’nın bütçesi 300 milyon lira, biraz araştır da öyle konuş. Bir gün 4 milyar lira diyorlar, başka bir gün 6 milyar lira diyorlar. Bunlar düşman, düşman. TİKA bizim yüz akımız, neden rahatsızsın? İftar dağıttı diye mi, hastane yaptı diye mi karşının? Su kuyuları kazdığı için mi rahatsızsın? Sen bu millete bu kadar mı uzaksın?  Hepsi bir araya gelmiş, Türkiye’nin önünü kesmeye çalışıyor. Bunlara fırsat vermeyelim."

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