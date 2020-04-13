Hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na video konferansla katıldı. Erdoğan toplantı sonrası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının önümüzdeki hafta sonları da devam edeceğini açıkladı. Karara göre 17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Geçtiğimiz cuma gece yarısına saatler kala açıklanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşanan kargaşa sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlarla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, istifası Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu' da katıldı. Erdoğan toplantı sornası yaptığı açıklamada, cumartesi ve pazar günleri vatandaşların evlerinden çıkmamaları için yalnızca hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu da tekrar edeceğini açıkladı.

SOYLU'NUN İSTİFASIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Dün Süleyman Soylu’nun aldığı istifa kararıyla ilgili de ilk kez konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız. Sahilleri, piknik alanlarını dolduracak vatandaşlarımızı virüs tehlikesinden korumak amacımızdır.

Yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinin görevini sürdürmesini istedik.

Terörle mücadele, afetler ve son olarak corona virüsüyle mücadelede başarılarına yakınen şahit olduğumuz sayın bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı olarak verdiği destekten ötürü sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyorum.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Corona virüsü salgını başta olmak üzere gündemimizdeki konuları enine boyuna değerlendirdik. Türkiye virüsle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyayı adeta pençesine alan bu salgının sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere etkilerini yakından takip ediyoruz.

Ülkemiz bu süreçte olumlu yönden bir ayrışma içindedir. Hastaların tedavisinden teşhisine kadar iyi durumdayız. Doktorların ihtiyaçları, malzemeleri, ilaç gibi konularda hiçbir eksiğimiz yoktur. Vatandaşlarımızın tedariki konusunda hiçbir eksiğimiz yoktur.

MASKE DAĞITIMI

Türkiye gibi 83 milyonluk bir ülkede aksaklık yaşanabilir. Var olanı bölüşmek, dağıtmak, küçük gecikmeler olabilir. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımımız sürüyor.

32 milyon vatandaşımıza bakanlığımızın doğrulama kodunun olduğu rakam gitmiştir. Hafta sonuna kadar bu rakam artacak. Milli Eğitim Bakanlığımızdan Milli Savunma Bakanlığımıza kadar maske üretimine hız veriyor.

Maskenin hem maddesi alınarak ülkemizde üretimi hem de tablet olarak almada da sıkıntı yaşamıyoruz.

45 gün içinde Yeşilköy ve Sancaktepe’de biner yataklı hastane kuracağımızı ifade etmiştik. Hadımköy’de de 100, Derince’de de 200 yataklı hastane kuruyoruz. Toplam yatak sayısı 2 binden fazla olan Başakşehir hastanemizi de hizmete açıyoruz. Bu hastanemizin yoğun bakım yatağı sayısı 456’dır.

Salgının kontrol altına alınması noktasında da önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Dünya sıralamasında test sayısında en başlarda yer alıyoruz. 34 bin 456’ya ulaşırken toplam test sayısında 450 binin üzerine çıktık.

Test sayısında hamdolsun yükseliyor. Taburcu olan hasta sayımız da 5 bine yaklaştı. Türkiye, salgını çabuk kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor, ülkemiz örnek gösteriliyor.

Corona virüsü salgınında kamu güvenliğini sağlamasına yakınen şahit olduğum bakanımız görevine devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın tarafı olarak buradan sayın Bahçeli’ye de bir kez daha teşekkür ediyorum.

HAFTA SONU UYGULANAN YASAK DEVAM EDECEK

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. 17 nisan cuma gecesi saat 24.00’ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.

Dünyada hem salgının düzeyi hem de alınan tedbirler konusunda şeffaf davranan Türkiye gibi az ülke vardır. Her gün karanlık ve kirli zihniyetlerinin ürünü yayınlarla, milletimizin gönlünü karartmaya çalışan bu tür hezeyanlara, başka ülkelerde bir gün bile izin vermezler. Türkiye’de çok seslilik sıkıntı değil, demokrasinin istismarı ve bed seslerin sınırsızca açık olması vardır.

Ülkemiz sadece corona virüsünden değil, medya ve siyaset virüslerinden de kurtulacaktır. CHP Genel Başkanı’nın dün bir televizyon kanalında, dünyadan, ülkesinden ve belediyelerinden bihaber olduğunu da ben milletimizin takdirine bırakıyorum.

Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum, Türkiye şartlar ne olursa olsun, her bir vatandaşının can ve mal güvenliğinin teminini ve ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır. Esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak için her önlemi alıyoruz.

Cumartesi ve Pazar günleri Vefa Sosyal Dayanışma Grubu’nun nasıl ev ev dolaştığını gördük. Fırıncılarımızın sokak sokak nasıl dolaştığını gördük. İstanbul’da 350 civarında araç bu çalışmalarla halka ulaştı. 4,5 milyon vatandaşımıza doğrudan nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. 3 ay boyunca işten çıkarmanın önüne geçiyoruz.

Ara veren şirketlerimiz için kısa çalışma ödeneğini devreye soktuk. 2 milyon başvurunun 700 bini sonuçlandırıldı. Bundan faydalanamayan çalışanlarımıza da bin 170 lira maaş desteği vereceğiz.

35 bin firmaya 30 bine yakın finansal destek yapıyoruz. Geçtiğimiz cuma günü itibariyle pakete yapılan başvurunun tahsisleri de başladı. Kamu bankaları, kurumsal ve ticari işletmelerin 21 milyar liralık borcunu öteleyerek, piyasayı önemli ölçüde rahatlattı.

800 bin vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı borcu da kamu bankaları tarafından ötelendi. Halkbank 375 bin kişinin 3,5 milyar liralık ödemesini erteledi. Çiftçilerimizi, hayvan yetiştiricilerimizi, gıda sektöründeki firmaları desteklemek için tüm imkanları kullanıyoruz.

IMF AÇIKLAMASI

Salgın sebebiyle dünyada yaşanabilecek tarım ve gıda ürünleri açısından tüm tedbirleri alıyoruz. Kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için tüm imkanları seferber ederken, özel bankalar şu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar.

Özel bankaların da üzerine düşen görevleri yapmasını bekliyoruz. Ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz, IMF başta olmak üzere ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir dayatma altına sokmayacağız.

Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta, ortaya çıkan yükü adil bir şekilde paylaşmakta kararlıyız. Milletimiz Gazi Mustafa Kemal’in İstiklal Harbi’nde çıkardığı Tekalif-i Milliye kararlarına uyarak fedakarlık yapmıştı.

Biz Bize Yeteriz kampanyasına vatandaşımız katkıda bulunarak aynı fedakarlığı gösteriyor. 1 milyar 612 milyon lira bağış yapılmıştır bugüne kadar. Bağış yapanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir süre daha sabredeceğiz, ondan sonra inşallah feraha kavuşacağız. Gün bu salgınla mücadele ederken, dağlara yaslanırcasına ümidimize ve sabrımıza yaslanma ve mücadele etme günüdür.

Sabrımızı da birlikte zafere dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evde kalın, sabredin, kurallara uyun derken nasıl bir zorlukta olduğunu biliyoruz.

“VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ…”

Bazı gazete ve yazarların yaptığı; ülkemizin bu kritik dönemdeki mücadelesine katkı sağlamak yerine hepsi de yalan ve yanlış bilgilerle sürekli kin kusmak virüsten daha tehlikeli bir hastalığın işaretedir.

Her gün karanlık ve kirli zihniyetlerinin ürünü yayınlarla milletimizin kafasını bulandırmaya, gönlünü karartmaya çalışan bu tür hezeyanlara inanınız başka ülkelerde bir gün bile izin vermezler.

“ÜLKEMİZ MEDYA VE SİYASET VİRÜSLERİNDEN DE KURTULACAK”

Türkiye’de demokrasinin istismarı, ideolojik bağnazlığın gözleri kör etmesi sorunu vardır. Milletimizin moralini bozmak için gece gündüz çalışanlar, terör örgütleri, medyası, siyasi teşekkülleriyle gün gelecek fitne ve nefret çukurlarıyla boğulup gideceklerdir.

Bunlara diyorum ki, düşün artık milletin yakasından. Her darbenin, her kargaşanın, her kaosun arkasında siz vardınız.

Milletin onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden inşallah kurutulacaktır.

“MİTOMANİ HASTALIĞI”