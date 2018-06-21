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Gündoğdu, Muharrem İnce'nin mitingine hazır

İZMİR, () - İZMİR'in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin saat 19.00'da yapacağı miting için hazırlıklar tamamlandı. İnce, alana 2 milyon İzmirli beklediğini söylemişti. CHP'nin...

Gündoğdu, Muharrem İnce'nin mitingine hazır

İZMİR, () - İZMİR'in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin saat 19.00'da yapacağı miting için hazırlıklar tamamlandı. İnce, alana 2 milyon İzmirli beklediğini söylemişti.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün saat 19.00'da, Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda yapacağı miting için hazırlıklar tamamlandı. Organizasyon şirketi yetkilileri, geçen cumartesi günü başladığı çalışmaları tamamladı. Gündoğdu Meydanı'na bakan, yüksek katlı apartmanlara 'Hepimizin cumhurbaşkanı Muharrem İnce' yazılı pankartlar asıldı. 60 kişilik ekip, 50 metre uzunluğundaki dev sahneyi 5 günde kurdu. Sahnenin yüksekliğinin 12, derinliğinin ise 16 metre olduğu belirtildi. Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar 80 metrelik aralıklarla vinçler kullanılarak, 200 hoparlörler asıldı. Yine alana 240 metrekare led ekranlar kurulacak. Alanın her köşesinde ise jeneratörler yer aldı. Muharrem İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda, Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge 2 milyon kişi beklediğini söylemişti.

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