Gültekin Uysal: Milletin kabahati neydi ki dövizlerini bozdurdu?

Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP, () - DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak müdahale etmesinin yanlış bir yaklaşım olacağı yönündeki açıklamalarına eleştirerek, "Milletin kabahati neydi ki dövizlerini bozdurdu?" diye sordu.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nın 12'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bir düğün salonunda yapılan ve mevcut İl Başkanı Ökkeş Erdal Cömert'in tek aday olduğu kongrede konuşan Gültekin Uysal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, "Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak müdahale etmesi yanlış bir yaklaşım olur" sözlerini eleştirdi. Uysal, şunları söyledi:

"Bakan Nihat Zeybekci, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kayıplarını önlemek için Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satarak müdahale etmesinin yanlış olduğunu söylüyor. Ben de buradan sormak istiyorum. Ekonomi Bakanı bu politikayı yanlış buluyorsa, Cumhurbaşkanı her konuştuğu kürsüde vatandaşlara dövizlerini bozdurmalarını söylüyor. Siz Merkez Bankası'nın döviz bozdurmasını yanlış buluyorsanız, milletin kabahati neydi ki dövizlerini bozdurdu?"

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