(Görüntülü) Zekai Kafaoğlu: Bu millet ekonomik savaşı kazanacak

İSTANBUL, () - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı’ya destek vermek için seçim çalışmalarına katıldı. Bandırma esnafını ziyaret eden Kafaoğlu “Bu millet ekonomik savaşı kazanacaktır” dedi.





Bandırma esnafından destek isteyen Kafaoğlu, artık Bandırma ilçesinin AK Parti belediyeciliği ile yeniden tanışma vaktinin geldiğini söyledi.





“MEMLEKET İŞİ GÖNÜL İŞİ”





Kırsal mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara seslenen Kafaoğlu, ‘Önce millet, önce memleket’ sloganıyla yollara düştüğünü belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:





“Memleket işi gönül işi dedik, belediye işi hizmet işi dedik. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu zaman sular akmıyordu, sorunları herkes biliyordu. Genel başkanımız samimiyet, tevazu ve gayretle işe başlayarak sorunları çözdü. O zaman insanlar Genel Başkanımız için ‘Parti kurarsa biz partide görev alırız’ demişlerdi. Genel Başkanımız AK Partiyi kurduğu günden bu yana tüm seçimlerden başarıyla çıktı, iktidar oldu.”





“BANDIRMA AK PARTİ İLE YENİDEN TANIŞACAK”





Türkiye’de ekonomik savaş, döviz ve kur savaşlarının başlatıldığını belirten Kafaoğlu,





“Ülkemiz ekonomik savaş veriyor. Kırsal mahallelerimiz ve esnafımız bunun farkında ama bu millet Çanakkale ruhunu asla kaybetmedi, Çanakkale’de harap ve bitap düşmüş bu millet Çanakkale’yi geçilmez yaptı. Milletimiz o zamanlar buğday çorbası içti, üzüm hoşafı içti, çarığını giydi vatanını böldürmedi parçalatmadı. Bu millet ekonomik savaşı kazanacaktır. Yerel seçimlerde belediye başkanları uyum içerisinde çalışacak. Bizim genel başkanımız belediyecilikten geliyor. Artık Bandırma’da değişimin geldiğine inanıyoruz, burada Alp kardeşimiz ile başarılı olacağına inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Yücel Yılmaz kardeşimizdir. Bende 31 Mart seçimlerine kadar görevimin başındayım. Bu bir bayrak yarışıdır, bayrağı 31 Mart’ta Yücel kardeşime devredeceğim. Bizde küsmek, darılmak yoktur. Biz bu işe sevdalıyız” ifadelerini kullandı.



