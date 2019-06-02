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(Görüntülü) Yusufeli'nde seçim yenileniyor. Vatandaş tekrar sandık başında

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca...

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, yeniden yapılıyor. İlçede saat 08.00'de oy verme işlemi başladı. 

Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, yeniden yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde Yusufeli İlçe Seçim Kurulu'ndan seçmen listesi ve oy pusulalarını alan sandık görevlileri okullara dağıldı. İlçede seçimler nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. İlçe Seçim Kurulu ve seçim merkezlerinde polis ve jandarma ekipleri görev aldı. Yusufeli'nde, 20 sandıkta, 5 bin 219 seçmen oy kullanacak. İlçede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

3 ADAY YARIŞIYOR

31 Mart'ta aday olan MHP'li Erdal Demirci, çekilirken, 2 Haziran'da AK Parti'li Eyüp Aytekin'in destekleneceği açıklandı. Buna göre, Yusufeli'nde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde; AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin, CHP'nin adayı Barış Demirci ve SP'nin adayı Mustafa Aksoy yarışıyor.

SEÇMENLER HEYECANLI

İlçede 2 ay sonra yeniden sandık başına giden seçmenlerde heyecan yaşıyor. 

Yeniden sandık başına gittiklerini anlatan Mehmet Yavuz, "Bizim adayımız zaten öndeydı. Bir karışıklık oldu. İtiraz edildi. YSK seçimleri iptal etti. Bir şaibe ortadan kalkacak. İki taraf için de hayırlısı olsun" dedi. 

Yaşar Ali Aydın ise "Bugün yeniden oy kullanacağız. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. Seçim yenileme kararı doğru oldu. Önceki seçimle bu seçim arasında bir tercih farklım olacak" diye konuştu.  

Fatma Küçükalkan ise, "Geçen seçimle bugünkü seçim arasında bir fark olmaz. Kazanan yine az bir farkla kazanır diye düşünüyorum" dedi.

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