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(Görüntülü) Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan Borcumuz yok, artı 12 milyon TL durumdayız

Nuri PİR-ADANA,() 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen Adana'nın Yüreğir ilçesi AK Parti'li Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, belediyeyi borçsuz şekilde devredeceğini belirterek, Kasada 10 milyon TL var....


Nuri PİR-ADANA,() 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen Adana'nın Yüreğir ilçesi AK Parti'li Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, belediyeyi borçsuz şekilde devredeceğini belirterek, Kasada 10 milyon TL var. Hesapları, borçları düştüğümüzde artı 12 milyon TL durumdayızö dedi.


Yüreğir Belediyesi'nde 2 dönem Belediye Başkanlığı görevi yürüten ancak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partisi AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmeyen Mahmut Çelikcan, Yüreğir Belediyesi'ne ait Hayme Ana Kına Konağı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Mahmut Çelikcan, 2 dönem başkanlık döneminde gerçekleştirdikleri projeler hakkında sunum yaptı. Seçimlerin ardından belediyeyi borçsuz şekilde devredeceğini belirten Çalışkan, 'Borcumuz şu an sadece yatırımlarla ilgili İller Bankası'na olan borçlardır. Çeşitli konut projelerinden alacaklarımız var. Büyükşehir Belediyesi'nden de alacaklarımız var. Sattığımız ama önümüzdeki günlerde bize gelecek olan konut paraları var. Kasada toplam 10 milyon TL paramız var.  Alt alta toplayıp borçları düştüğümüzde artı 12 milyon TL paramız var. Bilmiyorum Adana'da ya da Türkiye?de kasada parası olan kaç belediye var Genelde borç batağındalar. Allaha hamdolsun bu bayrağı bizim adayımıza teslim edip bundan sonra onun takipçisi, destekçisi olacağız dedi.

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